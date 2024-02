Zoo24.pl, znane z oferowania wysokiej jakości produktów dla zwierząt domowych, od lat cieszy się zaufaniem klientów. Współpraca z Harbingers otwiera nowy rozdział w strategii marketingowej firmy, kładąc nacisk na zwiększenie efektywności obecnych kampanii reklamowych w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach.

Celem tej współpracy jest maksymalizacja ROI z kampanii reklamowych, co przyczyni się do wzrostu sprzedaży i zasięgu marki. Harbingers, wykorzystując swoje doświadczenie i zaawansowane techniki marketingowe, ma za zadanie optymalizować obecne kampanie SEM, aby osiągnąć maksymalną efektywność i skuteczność, co przełoży się na zwiększenie sprzedaży i budowanie silniejszej obecności zoo24.pl w cyfrowym świecie.

Jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z zoo24.pl. To marka, która z powodzeniem zdobyła rynek artykułów dla zwierząt, a teraz, dzięki naszym wspólnym działaniom, będziemy mogli umocnić jej obecność online. Nasze duże doświadczenie w branży zoologicznej, a także w zakresie SEM i reklamy cyfrowej połączone z pasją zoo24.pl do świata zwierząt, stworzy idealne warunki do osiągnięcia wyznaczonych celów — komentuje Michał Stadler, Senior Sales Executive w Harbingers.