Zwiększ swoją widoczność i zaistniej w LLM’ach w 2026 roku – bezpłatny kurs online Harbingers
Agencja digital marketingowa Harbingers stworzyła bezpłatny kurs online Zwiększ swoją widoczność i zaistniej w LLM’ach w 2026 roku, którego celem jest wyposażenie firm w konkretne narzędzia i strategię wejścia w obszar wyszukiwania generatywnego, modeli językowych (LLM) oraz AI-first search
2025-11-13, 10:42
Co oferuje kurs?
- Dedykowane moduły branżowe (Fashion, Medyczna, DIY / Ogród i Dom, RTV/AGD, Automotive oraz moduł ogólny) – tak, by uczestnik mógł dobrać materiały ściśle do swojej działalności.
- Materiały wideo i analizy oparte na rzeczywistych testach modeli – jak modele językowe interpretują treści i dane, jakie sygnały reputacji i wiarygodności premiują.
- Listy działań i konkretne wskazówki – nie tylko teoria, ale praktyka wpisana w strategię widoczności w 2026 roku.
Dla kogo?
Kurs został stworzony z myślą o:
- Właścicielach i dyrektorach e-commerce, którzy chcą zrozumieć, jak AI i LLM wpływają na widoczność marki w najbliższych latach.
- Managerach SEO, marketingu i contentu potrzebujących praktycznych wskazówek, jak przygotować treści i dane, by były „czytelne” dla modeli.
- Specjalistach, analitykach, osobach rozwijających marki — tych, którzy chcą projektować przyszłą widoczność, wychodząc poza klasyczne SEO.
Jak działa kurs?
- Rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie: https://kurs.harbingers.io/llm-2025
- Uczestnik wybiera branżę i otrzymuje dostęp do materiału wideo w wersji online na 14 dni od premiery kursu.
- Po tym okresie – sesja live Q&A z ekspertem Harbingers oraz możliwość przystąpienia do testu online; ukończenie kursu skutkuje zdobyciem certyfikatu.
- Dodatkowo, uczestnicy mają szansę na konsultację oraz wyselekcjonowanie przez prowadzących najciekawszych projektów do wsparcia strategii widoczności LLM.
Kurs prowadzi Piotr Michalak — Head of SEO & GA w Harbingers.
Szczegóły i rejestracja: https://kurs.harbingers.io/llm-2025
KONTAKT / AUTOR
Sandra Kluza
Business Growth Director
Harbingers
ZAŁĄCZNIKIkurs-llm-harbingers.png zwieksz-swoja-widocznosc-i-zaistniej-w-llmach-w-2026-roku-nowy-kurs-online-harbingers.pdf
