Zwiększ swoją widoczność i zaistniej w LLM’ach w 2026 roku – bezpłatny kurs online Harbingers
Agencja digital marketingowa Harbingers stworzyła bezpłatny kurs online Zwiększ swoją widoczność i zaistniej w LLM’ach w 2026 roku, którego celem jest wyposażenie firm w konkretne narzędzia i strategię wejścia w obszar wyszukiwania generatywnego, modeli językowych (LLM) oraz AI-first search
2025-11-13, 10:42

Co oferuje kurs?

  • Dedykowane moduły branżowe (Fashion, Medyczna, DIY / Ogród i Dom, RTV/AGD, Automotive oraz moduł ogólny) – tak, by uczestnik mógł dobrać materiały ściśle do swojej działalności.
  • Materiały wideo i analizy oparte na rzeczywistych testach modeli – jak modele językowe interpretują treści i dane, jakie sygnały reputacji i wiarygodności premiują.
  • Listy działań i konkretne wskazówki – nie tylko teoria, ale praktyka wpisana w strategię widoczności w 2026 roku.

Dla kogo?
Kurs został stworzony z myślą o:

  • Właścicielach i dyrektorach e-commerce, którzy chcą zrozumieć, jak AI i LLM wpływają na widoczność marki w najbliższych latach.
  • Managerach SEO, marketingu i contentu potrzebujących praktycznych wskazówek, jak przygotować treści i dane, by były „czytelne” dla modeli.
  • Specjalistach, analitykach, osobach rozwijających marki — tych, którzy chcą projektować przyszłą widoczność, wychodząc poza klasyczne SEO.

Jak działa kurs?

  1. Rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie: https://kurs.harbingers.io/llm-2025
  2. Uczestnik wybiera branżę i otrzymuje dostęp do materiału wideo w wersji online na 14 dni od premiery kursu.
  3. Po tym okresie – sesja live Q&A z ekspertem Harbingers oraz możliwość przystąpienia do testu online; ukończenie kursu skutkuje zdobyciem certyfikatu.
  4. Dodatkowo, uczestnicy mają szansę na konsultację oraz wyselekcjonowanie przez prowadzących najciekawszych projektów do wsparcia strategii widoczności LLM.

Kurs prowadzi Piotr Michalak — Head of SEO & GA w Harbingers.

Szczegóły i rejestracja: https://kurs.harbingers.io/llm-2025




KONTAKT / AUTOR
Sandra Kluza
Business Growth Director
Harbingers
ZAŁĄCZNIKI
kurs-llm-harbingers.png zwieksz-swoja-widocznosc-i-zaistniej-w-llmach-w-2026-roku-nowy-kurs-online-harbingers.pdf
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Harbingers
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.