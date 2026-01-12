Google uruchamia Universal Commerce Protocol — nowy standard zakupów przez AI

Universal Commerce Protocol to nowy, otwarty standard, który ma być wspólnym „językiem” pomiędzy agentami AI, detalistami, systemami płatności i platformami handlowymi. Dzięki UCP AI-asystenci mają obsługiwać cały proces zakupowy, od wyszukiwania produktów, przez finalizację transakcji, aż do wsparcia posprzedażowego, bez konieczności przechodzenia klienta na osobne strony sprzedawców. UCP został opracowany we współpracy z kluczowymi partnerami rynku, takimi jak Shopify, Etsy, Wayfair, Target i Walmart, a do standardu przyłączyło się ponad 20 firm z branży handlu i płatności.

Universal Commerce Protocol reprezentuje przełomowy krok w kierunku handlu sterowanego przez sztuczną inteligencję. Standaryzacja języka komunikacji między agentami AI a systemami płatności i sprzedawcami to klucz do upowszechnienia zakupów, w których AI nie tylko rekomenduje produkty, lecz realizuje transakcje za użytkownika. To zmniejszy liczbę porzuconych koszyków i pozwoli detalistom konkurować tam, gdzie dziś dominuje doświadczenie cyfrowe, w chwili, gdy klient już wie, co chce kupić - komentuje Borys Marushchak, Performance Marketing Manager w Harbingers.

Google podkreśla, że protokół ma zmniejszyć bariery integracyjne i ograniczyć przypadki porzucania koszyka, czyli problem, który w klasycznym ecommerce znacąco obniża konwersję. Nowe rozwiązanie będzie początkowo dostępne przede wszystkim w AI Mode w wyszukiwarce Google oraz w aplikacji Gemini, gdzie użytkownicy z USA będą mogli kupować produkty bezpośrednio w interfejsie AI, bez przechodzenia na stronę sklepu. Google zaznacza, że retailerzy pozostają sprzedawcami odpowiedzialnymi za transakcje, a integracja z UCP pozwala im jednocześnie zachować kontrolę nad procesem zakupowym i doświadczeniem klienta. Protokół jest kompatybilny z istniejącymi rozwiązaniami branżowymi, takimi jak Agent Payments Protocol (AP2), Agent2Agent i Model Context Protocol.



