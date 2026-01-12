Google uruchamia Universal Commerce Protocol — nowy standard zakupów przez AI
Google oficjalnie zapowiedziało wdrożenie Universal Commerce Protocol (UCP), otwartego standardu technologicznego, który ma umożliwić pełną automatyzację zakupów online z wykorzystaniem asystentów AI. Standard został ogłoszony 11 stycznia podczas konferencji National Retail Federation (NRF) 2026 w Nowym Jorku.
2026-01-12, 14:25

Universal Commerce Protocol to nowy, otwarty standard, który ma być wspólnym „językiem” pomiędzy agentami AI, detalistami, systemami płatności i platformami handlowymi. Dzięki UCP AI-asystenci mają obsługiwać cały proces zakupowy, od wyszukiwania produktów, przez finalizację transakcji, aż do wsparcia posprzedażowego, bez konieczności przechodzenia klienta na osobne strony sprzedawców. UCP został opracowany we współpracy z kluczowymi partnerami rynku, takimi jak Shopify, Etsy, Wayfair, Target i Walmart, a do standardu przyłączyło się ponad 20 firm z branży handlu i płatności.

Universal Commerce Protocol reprezentuje przełomowy krok w kierunku handlu sterowanego przez sztuczną inteligencję. Standaryzacja języka komunikacji między agentami AI a systemami płatności i sprzedawcami to klucz do upowszechnienia zakupów, w których AI nie tylko rekomenduje produkty, lecz realizuje transakcje za użytkownika. To zmniejszy liczbę porzuconych koszyków i pozwoli detalistom konkurować tam, gdzie dziś dominuje doświadczenie cyfrowe,  w chwili, gdy klient już wie, co chce kupić - komentuje Borys Marushchak, Performance Marketing Manager w Harbingers.

Google podkreśla, że protokół ma zmniejszyć bariery integracyjne i ograniczyć przypadki porzucania koszyka, czyli problem, który w klasycznym ecommerce znacąco obniża konwersję. Nowe rozwiązanie będzie początkowo dostępne przede wszystkim w AI Mode w wyszukiwarce Google oraz w aplikacji Gemini, gdzie użytkownicy z USA będą mogli kupować produkty bezpośrednio w interfejsie AI, bez przechodzenia na stronę sklepu. Google zaznacza, że retailerzy pozostają sprzedawcami odpowiedzialnymi za transakcje, a integracja z UCP pozwala im jednocześnie zachować kontrolę nad procesem zakupowym i doświadczeniem klienta. Protokół jest kompatybilny z istniejącymi rozwiązaniami branżowymi, takimi jak Agent Payments Protocol (AP2), Agent2Agent i Model Context Protocol.

Źródła:
https://searchengineland.com/google-universal-commerce-protocol-467290
https://blog.google/products/ads-commerce/agentic-commerce-ai-tools-protocol-retailers-platforms/

KONTAKT / AUTOR
Sandra Kluza
Business Growth Director
Harbingers
ZAŁĄCZNIKI
google-uruchamia-universal-commerce-protocol-nowy-standard-zakupow-przez-ai.pdf kampanie-2.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Harbingers
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.