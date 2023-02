2 rocznica współpracy BoboWózki z Harbingers

Współpraca od początku opierała się na świadomych, synergicznych działaniach marketingowych w strefie online, w celu zwiększenia udziału w rynku e-commerce. Harbingers pomogło BoboWózkom w skutecznym i konsekwentnym budowaniu pozycji lidera w branży wózków i fotelików dziecięcych w e-commerce.

Współpraca ta została zauważona i doceniona także w postaci 4 nominacji w konkursach: European Search Awards, Global Content Awards, European Search Awards oraz European Content Awards.

Cieszy mnie wzrost przychodów, który udało nam się wspólnie wypracować, oraz zbudowanie niezaprzeczalnej pozycji Partnera jako lidera w branży wózków i fotelików dziecięcych w e-commerce! To, co najbardziej cenimy w Harbingers, to długofalowe partnerstwo i ciągłe podnoszenie poprzeczki. Jestem szczególnie wdzięczny za zaufanie, którym darzy nas Tomasz oraz zespół BoboWózki i nie mogę się już doczekać kolejnych sukcesów! [Filip Krasiński — Partner w Harbingers]

Plany i oczekiwania dwóch stron na 2023 rok to zwiększenie świadomości marki BoboWózki, dalsze skalowanie biznesu Partnera oraz utrzymanie dynamiki wzrostu i umacnianie pozycji lidera w branży fotelików i wózków dziecięcych.

Harbingers to Partner, dzięki któremu zrozumieliśmy, jak ważny jest marketing internetowy i jakie mogą być efekty odpowiednio zaplanowanych działań realizowanych przez doświadczonych specjalistów. W naszym przypadku liczby mówią same za siebie! Zespół Harbingers nie bez powodu określa się mianem #GameChangerów — swoim podejściem do biznesu online inspirują do zmiany i ciągłego rozwoju. [Tomasz Kawałko, Prezes Zarządu BoboWózki]