Julia Feliks dołączyła do zespołu #GameChangers w Harbingers

Julia z marketingiem w mediach społecznościowych związana jest od blisko 7 lat. Jako Social Media Manager nie tylko zarządzała kilkuosobowym zespołem, ale przede wszystkim spełniała się jako marketingowy Specjalista. Wprowadziła i rozwinęła w Social Mediach wiele marek, tworzyła strategie ich komunikacji, przeprowadzała audyty kont, a także prowadziła szkolenia.

Julia może pochwalić się zawodowymi sukcesami w zakresie koordynacji promocji lodów Ekipa, stworzeniu koncepcji kreatywnej dla marki CynkoKrem oraz pomysłu na nietypową dotąd akcję z losowaniem dni urodzin w loterii Koral.



Julia Feliks będzie efektywnie zarządzać działem Social Media w Harbingers. Jej obecność w zespole #GameChangers to kolejny krok w dalszym rozwoju jakości usług oferowanych przez krakowską agencję.

Zespół Harbingers #GameChangers zyskał w osobie Julii znakomitą ekspertkę od alternatywnego świata Social Mediów. Julia to doświadczona specjalistka i managerka, która potrafi skutecznie przekuć możliwości, jakie dają nam wszystkie znane platformy społecznościowe w rozwój biznesu naszych Partnerów. Cieszę się, że do mojego zespołu dołącza tak silny gracz i jestem przekonany, że od dzisiaj w Harbingers nie ma dla nas rzeczy niemożliwych do wykonania z obszaru social mediowego! - Krzysztof Kobylarz (Head of Strategy & Creative w Harbingers)