Piotr Michalak dołączył do zespołu #GameChangers w Harbingers

Piotr z branżą SEO związany jest od 2014 roku. Jako specjalista SEO posiada szerokie relacje biznesowe w branży, na podstawie których buduje swoje doświadczenie. Kierując działem Research & Development, realizował projekty rozwojowe w wielu obszarach (m.in. produkty, testy, systemy i narzędzia).

Piotr w pracy każdorazowo skupia się na dostarczanej wartości biznesowej prowadzonych działań i chętnie dzieli się swoją wiedzą i pomysłami dzieli się z branżą.



W Harbingers #GameChangers Piotr Michalak jako Head of SEO będzie spoiwem całego działu.



Piotr to doświadczony specjalista i manager, który dołącza do Harbingers w roli Heada zespołu SEO. Jestem przekonany, że jego ekspercka wiedza, którą chętnie dzieli się jako wykładowca, prelegent oraz autor branżowych publikacji — przełoży się na osiągnięcie jeszcze wyższych wyników we współpracy z obecnymi i przyszłymi Partnerami agencji. Doświadczenie w SEO zdobywał prowadząc kompleksowe projekty zarówno dla małych serwisów, jak i znanych, rozbudowanych e-sklepów czy portali. Cieszę się, że osoba z takim doświadczeniem managerskim zasili nasz zespół. — Piotr — witaj w gronie #GameChangers. [Piotr Baran — Dyrektor Operacyjny w Harbingers]