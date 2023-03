Lancerto od prawie 3 lat działa z #GameChangers Harbingers

Zespół #GameChangers poprzez swoje działania pomógł Lancerto w osiągnięciu prawie 100% wzrostu organicznych sesji na samym blogu (okres 01-12.2022 do 01-12.2021) oraz wzrostu przychodu generowanego przez użytkowników bloga (o ponad 150%) w tym samym okresie. Odpowiednie działanie zespołów SEO i Content Marketing w dłuższej perspektywie czasowej przyniosło Partnerowi Harbingers widoczne korzyści.

Współpraca ta została zauważona i doceniona także w postaci 2 nominacji w konkursach: European Search Awards, European Content Awards oraz głównej nagrody w międzynarodowym konkursie Global Content Awards.

Plany i oczekiwania dwóch stron na 2023 rok to dalsza skuteczna praca nad utrzymaniem intensywnej dynamiki wzrostu ruchu w serwisie oraz zwiększenie udziału sesji organicznych w całym ruchu, a także przychodów z kanału organic. Działając zgodnie z misją Harbingers „Poprzez rozwój dać spełnienie”, krakowska agencja wie, że kolejne sukcesy to tylko kwestia czasu.



Zbliżająca się rocznica współpracy z Harbingers to dobry czas na podsumowanie. SEO to specyficzna działka, która łączy umiejętności z pogranicza sztuki copywritingu i skrupulatnej analizy twardych danych. Tutaj nie ma dróg na skróty, liczy się codzienna, organiczna praca u podstaw i bycie na bieżąco ze zmianami. Ważne jest też konsekwentnie podążanie do celu, a kiedy trzeba zmiana tego celu na inny. Wszystkich tych cech nie sposób odmówić zespołowi Harbingers. [Mariusz Serafin, Dyrektor Marketingu i E-commerce]