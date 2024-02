Agencja Harbingers otrzymała prestiżowy status Google Premier Partnera

Status ten przyznawany jest corocznie tylko 3% firm uczestniczących w programie Google, które wykazują się najlepszymi wynikami, co czyni go najbardziej ekskluzywnym poziomem programu.

Osiągnięcie tego statusu jest wynikiem ciężkiej pracy zespołu, doskonałych wyników kampanii, wysokich wydatków reklamowych w Google Ads oraz posiadania wymaganych certyfikatów. Krakowska agencja Harbingers znalazła się wśród najlepszych 3% Partnerów, dzięki czemu dołączyła do elitarnego grona agencji wyróżnionych przez Google.

Google przyznaje status na podstawie wzrostu liczby klientów, utrzymania obecnych w skali roku oraz zróżnicowanego wachlarza oferowanych usług.

Otrzymanie statusu Google Premium Partnera to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że ciężka praca, zaangażowanie oraz nieustanne dążenie do doskonałości przynoszą wymierne efekty. Jest to również znak, że nasze strategie i realizowane kampanie są na najwyższym światowym poziomie. To wyróżnienie motywuje nas do dalszego rozwoju, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz jeszcze lepszego zrozumienia potrzeb naszych Partnerów. Dziękujemy im za zaufanie, które jest fundamentem naszego sukcesu. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tak prestiżowej grupy agencji i z niecierpliwością oczekujemy na dalsze wyzwania, które przed nami stoją — mówi Arkadiusz Brzegowy — SEM Manager w Harbingers.