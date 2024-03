Partnerstwo to ma na celu zintensyfikowanie działań marketingowych Darymex, począwszy od SEM na rynku polskim i niemieckim, z perspektywą rozszerzenia współpracy o kolejne obszary.

Darymex od ponad 30 lat cieszy się uznaniem klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą, oferując produkty najwyższej jakości. Współpraca z Harbingers otwiera nowy rozdział w strategii marketingowej firmy, kładąc nacisk na skalowanie przychodów z kampanii płatnych przy zachowaniu określonego wskaźnika ROAS.

Celem wspólnych działań jest nie tylko zwiększenie widoczności Darymex w internecie, ale również maksymalizacja efektywności kampanii reklamowych. Krakowska agencja, wykorzystując swoje bogate doświadczenie i zaawansowane narzędzia marketingowe, ma za zadanie optymalizować obecne kampanie SEM, aby osiągnąć maksymalną efektywność i skuteczność.

Z wielkim entuzjazmem witamy Darymex w gronie Partnerów. Wierzymy, że połączenie naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie performance marketingu z bogatym portfolio i długą historią Darymex, pozwoli na realizację ambitnych planów i wielokrotnie przebijemy sufity. Jestem przekonany, że współpraca ta przyniesie obopólne korzyści i rozwój naszych firm — komentuje Michał Stadler — Senior Sales Executive w Harbingers.

Z kolei przedstawiciel Darymex — Piotr Rączka, Dyrektor ds. wdrożeń i rozwoju, dodaje — z entuzjazmem podchodzimy do rozpoczęcia współpracy z Harbingers. Decyzja o wyborze tej agencji jako naszego kluczowego Partnera w obszarze marketingu była przemyślana i oparta na ich ugruntowanej reputacji w branży. Zaangażowanie Harbingers, ich głęboka wiedza o efektywnym prowadzeniu kampanii, podejście do digital marketingu oraz zdolność do zrozumienia specyfiki naszego biznesu sprawiają, że jesteśmy przekonani o sukcesie naszych wspólnych działań. Spodziewamy się, że dzięki tej synergii otworzą się przed Darymex nowe horyzonty rozwoju, co pozwoli nam na jeszcze większe umocnienie pozycji naszej marki na rynku polskim i zagranicznym.