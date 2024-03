Printbox rozpoczął współpracę z agencją Harbingers

Celem tej współpracy jest zwiększenie widoczności marki Printbox w internecie, oraz promowanie nowych usług na rynkach zagranicznych, głównie Stany Zjednoczone. Harbingers będzie również odpowiedzialna za project management contentu, mającego na celu przyciągnięcie i zaangażowanie większej liczby odbiorców.



Printbox, znany z dostarczania oprogramowania typu enterprise dla biznesów z produktami foto i nie tylko, które umożliwia klientom otworzenie sklepu eCommerce oraz sprzedaż personalizowanych fotoproduktów online, stawia na innowacyjność i indywidualne podejście do każdego klienta. Współpraca z krakowską agencją digital marketingową Harbingers, otwiera nowe możliwości dla dalszego rozwoju.

Printbox to firma, która redefiniuje podejście do personalizowanych produktów drukowanych, a teraz, dzięki temu, że łączymy nasze siły, będziemy mogli zwiększyć jej widoczność w internecie. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie SEO i content marketingu, połączone z innowacyjnym podejściem Printbox, stworzy idealne warunki do osiągnięcia wyznaczonych celów, a to dopiero początek — komentuje Krzysztof Kobylarz Head of Strategy&Creative w Harbingers.

Podjęcie współpracy z agencją Harbingers to kolejny krok w kierunku realizacji naszej strategii na ten rok. Cieszę się, że już na etapie rozmów i negocjacji wykazali się otwarci na nasze propozycje, stawiając się w roli Partnera, a nie tylko usługodawcy. — komentuje Sylwia Kopeć — Head of Marketing w Printbox —

Z niecierpliwością czekamy na rezultaty i rozwój Printbox wspólnie z Harbingers.