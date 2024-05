Opt Lasers rozpoczyna współpracę z agencją Harbingers, aby zrewolucjonizować swoje strategie marketingowe

Opt Lasers, znane ze swojego zaangażowania w rozwijanie przemysłowych i hobbystycznych zastosowań technologii laserowych, poszukuje w Harbingers Partnera, który pomoże przekształcić ich dotychczasowe metody dotarcia do klientów. Produkty w postaci niebieskich głowic laserowych ze względu na niskopoziomowość integracji wymagają specjalnego podejścia i zawężenia grup docelowych np. do technicznych osób decyzyjnych.



Harbingers wnosi do naszego zespołu swoje bogate doświadczenie i analityczne podejście do marketingu cyfrowego. Jest to kluczowe dla nas, aby nasze unikalne produkty mogły znaleźć swoje docelowe grono odbiorców — mówi Prezes Zarządu Opt Lasers Mateusz Szymański.



Agencja digital marketingowa Harbingers znana jest z wdrażania i egzekucji skutecznych strategii i kampanii marketingowych, które rewolucjonizują obecność marek w świecie online. To dla nas wielka radość, że możemy współpracować z firmą tak innowacyjną jak Opt Lasers. Nasze zaawansowane narzędzia analityczne i doświadczenie w zarządzaniu kampaniami PPC pozwolą nam wspólnie osiągnąć założone cele marketingowe. Cieszę się, że do Harbingers dołącza kolejny Partner, dostarczający rozwiązania do sektora przemysłowego — dodaje Michał Stadler Senior Sales Executive w Harbingers.

Współpraca ta stanowi początek nowego etapu dla Opt Lasers, w którym firma zamierza nie tylko zwiększyć efektywność swoich działań reklamowych, lecz także znacząco poszerzyć swoje zasięgi rynkowe, umacniając pozycję lidera w innowacyjnych technologiach laserowych.