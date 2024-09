Harbingers wprowadza nową usługę Marketing Automation

Harbingers, wiodąca agencja digital marketingu, wprowadza na rynek innowacyjną usługę Marketing Automation, która ma zrewolucjonizować sposób, w jaki firmy prowadzą swoje kampanie marketingowe. Dzięki tej usłudze, która startuje we wrześniu 2024 roku, Harbingers umożliwia pełną automatyzację procesów marketingowych, co przekłada się na wyższe wskaźniki konwersji, większą retencję klientów i optymalizację kosztów.



Nowa usługa Marketing Automation jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na bardziej efektywne zarządzanie kampaniami marketingowymi w e-commerce oraz w sektorze FMCG. Harbingers oferuje kompleksowe podejście, które nie tylko automatyzuje kluczowe zadania marketingowe, takie jak wysyłka e-maili, SMS-ów czy powiadomień push, ale również umożliwia precyzyjne targetowanie i personalizację komunikacji. Dzięki temu firmy mogą skupić się na strategicznych aspektach swojej działalności, mając pewność, że ich kampanie są prowadzone z najwyższą efektywnością.

Norbert Kowalski, Head of Partnership w Harbigners oraz owner usługi Marketing Automation, podkreśla znaczenie automatyzacji w dzisiejszym marketingu: Wprowadzenie Marketing Automation to kluczowy krok w stronę zwiększenia efektywności działań marketingowych naszych klientów. Dzięki automatyzacji pomagamy firmom pokonywać wyzwania związane z personalizacją komunikacji, optymalizacją budżetów oraz zwiększeniem konwersji. Przykładem sukcesu jest wdrożenie tej usługi u jednego z naszych klientów z branży e-commerce, gdzie osiągnęliśmy 30% wzrost sprzedaży w kanale e-mail w zaledwie trzy miesiące.

Marketing Automation od Harbingers to nie tylko technologia, ale także strategia. W ramach usługi, specjaliści Harbingers przeprowadzają szczegółowy audyt istniejących procesów marketingowych, analizują efektywność narzędzi oraz integrują systemy tak, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał. Firma współpracuje z wieloma uznanymi platformami, takimi jak SALESmanago, GetResponse, Synerise, czy HubSpot, co pozwala na dostosowanie usługi do specyficznych potrzeb każdego klienta.

Co wyróżnia tę usługę, to także wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i machine learning, które umożliwiają jeszcze bardziej precyzyjne targetowanie i automatyczne dostosowywanie komunikatów marketingowych do zachowań użytkowników. „Technologia AI to przyszłość marketingu, a my jesteśmy gotowi, aby ją w pełni wykorzystać. Planujemy wdrożenie narzędzi, które będą analizować dane w czasie rzeczywistym, co pozwoli na dynamiczne reagowanie na potrzeby klientów i osiąganie lepszych wyników” – dodaje Kowalski.

Dzięki usłudze Marketing Automation Harbingers wspiera firmy w osiąganiu długoterminowych celów marketingowych, poprawie wskaźników ROI i budowaniu silnych relacji z klientami. To rozwiązanie jest szczególnie cenne dla firm, które chcą zautomatyzować swoje działania marketingowe, zyskać przewagę konkurencyjną i maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje nowoczesna technologia.