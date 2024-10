Harbingers wprowadza innowacyjną usługę POAS (Profit on Ad Spend)

W odpowiedzi na dynamiczne zmiany i rosnące wyzwania na rynku e-commerce, Harbingers wprowadza nową usługę – POAS (Profit on Ad Spend). To nieco inne podejście do analizy i optymalizacji wydatków reklamowych, które przenosi efektywność kampanii na wyższy poziom. W odróżnieniu od tradycyjnych wskaźników, takich jak ROAS (Return on Ad Spend) czy CPA (Cost per Acquisition), POAS koncentruje się na rzeczywistym zysku netto. Uwzględnia marże produktów, koszty operacyjne oraz długoterminową wartość klienta, oferując firmom precyzyjną i bardziej rentowną strategię marketingową.

POAS to odpowiedź na potrzebę bardziej kompleksowego podejścia do reklamy online, które pozwala nie tylko mierzyć przychody, ale przede wszystkim generować zysk. Dzięki zaawansowanej technologii i algorytmom sztucznej inteligencji usługa ta analizuje dane z kampanii w czasie rzeczywistym, pozwalając na dynamiczne zarządzanie budżetem i optymalizację działań reklamowych. Pozwala to e-commerce skutecznie dostosowywać swoje kampanie do zmieniających się warunków rynkowych, maksymalizując zysk przy jednoczesnym precyzyjnym planowaniu wydatków.

Borys Maruschack, Performance Manager w Harbingers oraz owner usługi, podkreśla: POAS to prawdziwa rewolucja w e-commerce. Dzięki tej usłudze nasi Partnerzy mogą przejść od tradycyjnych miar, które często bywają zwodnicze, do precyzyjnej optymalizacji, która skupia się na realnym zysku netto. To jak przejście od patrzenia na wierzchołek góry lodowej do analizy całej jej podwodnej części. W ten sposób można nie tylko osiągnąć lepsze wyniki, lecz także zyskać pełną kontrolę nad tym, jak kampanie wpływają na rozwój biznesu.

W e-commerce, gdzie oferta często obejmuje tysiące produktów, POAS wspiera identyfikację tych, które przynoszą najwyższy zysk. To podejście idealnie sprawdza się w branżach takich jak moda, elektronika, retail czy meble, gdzie optymalizacja kosztów i zwiększanie rentowności jest kluczowe dla sukcesu. Harbingers, stawiając na technologię, pomaga firmom osiągać najlepsze wyniki i budować długoterminowe relacje z klientami, które przekładają się na realny zysk.