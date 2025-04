Wialan i Harbingers — start współpracy w zakresie SEO i content marketingu

Celem jest wsparcie sklepów online skierowanych do klientów indywidualnych — sklepogrodniczy.pl oraz sklepfarmera.pl w zakresie SEO i content marketingu. Działania te rozpoczęły się w kwietniu 2025 roku i mają na celu intensywny rozwój tych platform sprzedażowych.

Wybór agencji Harbingers to dla nas inwestycja w dalszy rozwój i nowoczesne podejście do digital marketingu. Jesteśmy przekonani, że ich doświadczenie w SEO i content marketingu pomoże w skutecznym dotarciu do naszych klientów, a także zwiększy efektywność naszych działań online. Wierzę, że razem osiągniemy te cele – Magdalena Matela, E-commerce Director w Wialan.

Michał Stadler, Sales Team Leader w Harbingers, komentuje: Cieszę się, że możemy wspierać rozwój sklepów internetowych firmy Wialan. Nasza rola obejmuje opracowanie kompleksowej strategii SEO oraz content marketingowej, a finalnie jej skuteczną egzekucję we współpracy z zespołem e-commerce Wialan. Jestem przekonany, że pozwoli to dotrzeć do docelowych grup klientów i wzmocnić pozycję Wialan na rynku.