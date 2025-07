Rekordowe wyniki w benchmarkach – Grok 4.0 wyprzedza konkurencję

W najnowszych testach Grok 4.0 wyróżnia się jako lider na rynku AI, zdobywając pierwsze miejsce w kilku kluczowych testach. Oto najważniejsze osiągnięcia:

Humanity’s Last Exam (HLE) : Grok 4 uzyskał wynik 25,4%, a wersja Grok 4 Heavy osiągnęła 44,4%, przewyższając wyniki konkurencyjnych modeli, takich jak GPT-4o (21%) i Claude Opus 4 (18%).





ARC-AGI-2 : Grok 4 uzyskał 15,9%–16,2%, niemal dwukrotnie lepszy wynik niż Claude Opus 4 (8%) i Gemini 2.5 Pro (7%).





AIME 2025 : 100% poprawnych odpowiedzi w wersji Grok 4 Heavy na testach matematycznych, przewyższając konkurencję, w tym GPT-4o (88,9%) i Claude Opus 4 (75,5%).





SWE-Bench : 75% zadań zaliczonych za pierwszym podejściem przez Grok 4 Heavy, co stanowi istotną poprawę względem innych modeli AI.

Wyniki te, według analizy ekspertów, stawiają Grok 4.0 na czołowej pozycji wśród publicznie dostępnych modeli AI.



Wydajność Grok 4 na tle konkurencji. Porównanie z wiodącymi modelami AI na podstawie kompleksowych benchmarków. Źródło: https://grok-4-ai.com/

Nowe funkcje i subskrypcje Grok 4.0 – co nowego dla użytkowników?

Z nową wersją modelu, xAI wprowadza również nowe opcje subskrypcyjne, w tym plan SuperGrok Heavy (300 USD miesięcznie), oferujący dostęp do najbardziej zaawansowanej wersji modelu oraz pierwszeństwo w dostępie do nowych funkcji, takich jak:

Model kodujący – dostępny w sierpniu 2025 roku,

Agent multimodalny – dostępny we wrześniu 2025 roku,

Generowanie wideo – planowane na październik 2025 roku.





Ponadto Grok 4.0 zintegrowany jest głęboko z platformą X, a także dostępny przez API dla deweloperów, co pozwala na szerokie zastosowanie modelu w firmach i aplikacjach mobilnych.

Grok 4.0 to prawdziwa rewolucja, również w kontekście SEO i optymalizacji treści. Jego zdolności do rozumienia kontekstu i rozwiązywania problemów na podstawie danych są niespotykane. Dla specjalistów SEO oznacza to nowe narzędzie do analizy danych i optymalizacji treści pod kątem najbardziej wymagających algorytmów wyszukiwarek, dotyczących tworzenia treści użytecznych dla internautów.

Na rynku modeli LLM robi się ciasno! Dopóki jednak jest to w parze z poprawiającą się jakością, nie możemy narzekać – mówi Marcin Wątroba, Senior SEO Specialist w Harbingers.

Grok 4.0 w praktyce — zastosowania dla biznesu i deweloperów

Nowy model AI od xAI oferuje szereg zastosowań w różnych branżach:

Optymalizacja treści – Grok 4.0 pomaga w tworzeniu treści SEO, automatycznie dobiera słowa kluczowe, generuje nagłówki, metaopisy i tagi.

Automatyzacja procesów SEO – Dzięki Grok 4 możliwa jest automatyzacja wielu procesów SEO, takich jak analiza konkurencji, dobór słów kluczowych oraz monitorowanie wyników.

Personalizacja treści i kampanii – Grok 4.0 może analizować dane użytkowników, aby dostosować treści do indywidualnych preferencji, co zwiększa efektywność działań marketingowych.

Premiera Groka 4.0 była poprzedzona niecodzienną „awarią”, na którą błyskawicznie zareagowały media.

Na kilka dni przed oficjalnym wydarzeniem wersji 4.0, w sieci pojawiły się zrzuty ekranu, w których prototyp modelu wytwarzał obraźliwe i kontrowersyjne odpowiedzi na portalu X. Skandal wybuchł dokładnie w momencie, gdy uwaga opinii publicznej zaczynała się wyczerpywać kolejnymi premierami nowych modeli LLM. W efekcie o Groku 4.0 mówili wszyscy — od tablo­idów po poważne dzienniki gospodarcze. Ruch w mediach społecznościowych skoczył kilkunastokrotnie, a hashtag #Grok4 eksplodował w trendach na platformach od X po TikToka. Zasięg, którego nie dałoby się kupić nawet największym mediabudżetem, został wygenerowany organicznie (choć niekoniecznie przypadkowo).





Grok 4.0 jako lider AI w 2025 roku

Z wynikami testów, które wyprzedzają konkurencję na wielu polach, Grok 4.0 staje się jednym z najbardziej zaawansowanych i obiecujących narzędzi sztucznej inteligencji dostępnych na rynku. Jego zdolności do optymalizacji treści, automatyzacji SEO oraz personalizacji działań marketingowych sprawiają, że jest to narzędzie, które z pewnością wpłynie na sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi zasobami cyfrowymi.

