Bezpłatny webinar: Jak SEO, GEO i automatyzacja zamieniają ruch w konwersje?

Dlaczego warto wziąć udział?

W świecie, gdzie każdy klik może prowadzić do sprzedaży lub jej braku, kluczowe staje się nie tylko generowanie ruchu, ale przede wszystkim jego skuteczne konwertowanie. Webinar to okazja, by poznać sprawdzone strategie łączenia SEO, geotargetowania i automatyzacji w praktyce — prosto od ekspertów, którzy na co dzień pracują z dużymi markami e-commerce.

Prelegenci:

Michał Leszczyński – Head of Content & SEO w GetResponse

Piotr Michalak – Head of SEO & GA w Harbingers

Wojciech Juszczak – Ecommerce Manager w Baltic Company

Rejestracja:

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy zarejestrować się na stronie:

https://webinary.getresponse.pl/ecommerce-bez-strat

Dołącz do nas 31 lipca i sprawdź, jak dzięki synergii SEO, GEO i automatyzacji możesz realnie zwiększyć sprzedaż w swoim sklepie internetowym.