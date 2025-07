ChatGPT Agent zmienia zasady gry. OpenAI wprowadza autonomicznego asystenta, który robi rzeczy za Ciebie

Mamy do czynienia z początkiem ery agentów AI, które przetwarzają informacje i wykonują realne zadania. Dla SEO i marketingu oznacza to zupełnie nowy poziom automatyzacji, ale też i zupełnie nowe wyzwania – komentuje Piotr Michalak, Head of SEO & GA w Harbingers.

Co potrafi nowy ChatGPT Agent?

-Samodzielnie przeszukuje internet i wykonuje złożone zadania – od analizy konkurencji, przez aktualizację arkuszy finansowych, po konwersję screenshotów w prezentacje.

-Korzysta z narzędzi systemowych i przeglądarek wirtualnych – działa jak zaawansowany asystent z dostępem do komputera, przeglądarki i terminala.

-Integruje wcześniejsze technologie OpenAI – ChatGPT, Browser, Deep Research i Operatora w jednym.

W testach, takich jak DSBench, WebArena i SpreadsheetBench, agent OpenAI osiąga wyniki lepsze niż ludzie czy dotychczasowe rozwiązania (np. Copilot w Excelu). Od 17 lipca funkcja jest udostępniana użytkownikom ChatGPT Pro. W kolejnych dniach trafi do wersji Plus, Team, a w najbliższych tygodniach do firm i instytucji edukacyjnych. OpenAI podkreśla, że zadbało o środki bezpieczeństwa, a każde działanie wymagające ingerencji w dane czy konta musi być zatwierdzone przez użytkownika. Agent działa z wyłączoną pamięcią i oferuje łatwe usuwanie danych.

Już dziś możemy analizować konkurencję czy generować raporty szybciej, ale w ciągu kilku miesięcy możliwe będzie zautomatyzowanie całych procesów, od planowania kampanii, przez ich konfigurację, po monitorowanie efektów. Zamiast pytać AI o dane, po prostu poprosimy je, żeby to zrobiła. To fundamentalna zmiana – podkreśla Piotr Michalak z Harbingers.

OpenAI zapowiada, że 2025 to dopiero początek. Jak mówi Kevin Weil, Chief Product Officer: To moment, w którym ChatGPT przestaje być tylko superinteligentnym doradcą i zaczyna działać w prawdziwym świecie za Ciebie.

