CPC w Google Ads nie przestaje rosnąć. Co zrobić, by kampanie pozostały rentowne?

„Wzrost CPC w Google Ads to nie tylko kwestia wyższych kosztów, ale także coraz mniejszej kontroli nad tym, jak te koszty powstają. Automatyzacja kampanii, takich jak Performance Max, działa dziś jak czarna skrzynka – nie wiemy, dlaczego konkretne kliknięcie kosztowało tyle, ile kosztowało. To zmusza nas do myślenia szerzej niż tylko w kategoriach ustawień kampanii. Dziś prawdziwa optymalizacja zaczyna się na stronie docelowej, w procesie zakupowym i w obsłudze klienta. Skupienie się na wartości klienta w czasie (LTV), a nie tylko na ROAS, to jedyny sposób, by utrzymać rentowność w obecnym ekosystemie” mówi Borys Marushchak, Performance Marketing Manager w Harbingers.