Bezpłatny live marketing review: 7 błędów, które rozwalają kampanie Back to School - jak ich uniknąć?

Dlaczego warto wziąć udział?
Podczas spotkania zostaną omówione najczęstsze błędy w kampaniach Back to School oraz sposoby ich szybkiego naprawienia, zanim dojdzie do niepotrzebnego przepalenia budżetu. Uczestnicy poznają unikalne case studies i konkretne przykłady z rynku - zarówno udanych działań, jak i kosztownych potknięć.
Prelegenci pokażą, jak skutecznie optymalizować wydatki reklamowe i zwiększyć efektywność działań. Poruszony zostanie również temat planowania kampanii w kontekście sezonowości, nie tylko Back to School, ale też takich okresów jak Black Friday.
Prowadzący:
Tomasz Welc – Performance Marketing Team Leader
Kacper Wąsikowski – SEM Ekspert
Rejestracja:
Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy zarejestrować się na stronie: https://webinar.harbingers.io/back-to-school
Zapisz się już teraz i przygotuj swoją kampanię na skuteczny Back to School!