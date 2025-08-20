Harbingers i Nature Science łączą siły – strategiczna współpraca wspierająca zdrowie i rozwój marki
Agencja digital marketingowa Harbingers rozpoczęła współpracę z Nature Science, liderem w produkcji naturalnych probiotyków opartych o unikatowe, polskie szczepy probiotyczne. Od sierpnia 2025 r.
2025-08-20, 09:34

Harbingers odpowiada za Content Marketing, Marketing Automation oraz kompleksową strategię komunikacyjną marki. Wspólnym celem jest zwiększenie rozpoznawalności Nature Science w kanałach digital, zbudowanie silnych relacji z klientami oraz podkreślenie wartości, jakie marka wnosi na rynek.

Nature Science to marka, która w unikalny sposób łączy naturę z najnowszą wiedzą i osiągnięciami nauki w zakresie mikrobioty. Od lat prowadzi badania i rozwija portfolio produktów probiotycznych opartych o własne, unikatowe szczepy bakterii, wykazujących działanie prozdrowotne. W ofercie znajdują się zarówno specjalistyczne probiotyki rekomendowane między innymi przez dietetyków i wspierające układ pokarmowy oraz mikrobiotę jelitową, jak i produkty  dedykowane zdrowiu skóry, odporności czy zmniejszające poziom stresu. Każdy z produktów powstaje z myślą o realnych potrzebach konsumentów, dla których profilaktyka zdrowotna i wsparcie w procesie terapeutycznym jest świadomym wyborem. Misją Nature Science jest edukacja, promowanie świadomego stylu życia, w którym nauka i natura działają w harmonii, a jakość i rzetelność idą w parze z innowacją. To marka, która nie podąża za trendami, ona je wyznacza.

Dawid Małkowski, Senior New Business Developer w Harbingers, komentuje: Nature Science to marka, która w 100% wierzy w to, co robi — i robi to świetnie. Ich podejście do jakości, transparentności i edukacji konsumenta jest nam bardzo bliskie. Wspólnie wchodzimy w projekt, który łączy moc sprawdzonej strategii marketingowej, personalizacji komunikacji i automatyzacji procesów, aby jeszcze skuteczniej docierać do osób, które cenią zdrowy styl życia.

Piotr Przybylski Dyrektor Generalny w Nature Science, dodaje: Od pierwszych rozmów z zespołem Harbingers czuliśmy, że mamy do czynienia z odpowiedzialnym partnerem, który rozumie naszą misję i potrafi ją przełożyć na konkretne działania. Jako lekarz zwracam szczególną uwagę na merytoryczne aspekty promocji, etykę i dobro pacjentów, tak aby w najlepszy sposób doradzać im i wspierać w szeroko rozumianych problemach związanych z zaburzeniami mikrobioty. Cieszymy się, że razem będziemy rozwijać te  wartości, wdrażać nowoczesne narzędzia i docierać do jeszcze większej liczby świadomych konsumentów. Współpraca już od startu przebiega dynamicznie i z dużą dawką inspiracji – nie możemy się doczekać efektów.

Wspólne działania obejmą opracowanie spójnej strategii komunikacji, wdrożenie rozwiązań z zakresu marketing automation, oraz rozwój strategii contentowej. Dzięki temu Nature Science planuje wzmocnić swój wizerunek eksperta i zwiększyć zasięg swoich działań oraz zapewnić coraz lepszą dostępność produktów na rynku.



