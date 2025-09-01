Konferencja AI-Driven Marketing, nowa era marketingu w B2B & e-commerce.
23 października w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie odbędzie się konferencja AI-Driven Marketing, nowa era marketingu w B2B & e-commerce, poświęcona praktycznym zastosowaniom sztucznej inteligencji w sprzedaży i marketingu.
2025-09-01, 09:52

Sztuczna inteligencja przestała być wizją przyszłości, stała się codziennością, która zmienia sposób, w jaki firmy projektują strategie marketingowe, rozwijają sprzedaż i zdobywają przewagę konkurencyjną. Wydarzenie kierowane jest wyłącznie do właścicieli firm B2B, sklepów internetowych oraz dyrektorów i managerów odpowiedzialnych za marketing i sprzedaż. Organizatorzy stawiają na merytoryczną wartość spotkania, dlatego obowiązuje selekcja zgłoszeń, udział agencji marketingowych i dostawców rozwiązań nie jest przewidziany.

Podczas wystąpień i warsztatów eksperci pokażą, jak realnie wykorzystać AI do zwiększania wyników biznesowych. Agenda obejmuje m.in.:
 - Automatyzację procesów marketingowych i sprzedażowych narzędzia, które oszczędzają czas i zwiększają skuteczność,
- AI w SEO i content marketingu inteligentne treści, które przyciągają klientów i wspierają sprzedaż,
- Strategie skalowania biznesu sprawdzone metody i studia przypadków,
- Budowanie przewagi rynkowej dzięki AI praktyczne wskazówki, jak wdrożyć technologie w codziennych działaniach.


Dla kogo?
 - Właścicieli firm i e-commerce, którzy chcą rozwijać swoje biznesy dzięki technologiom AI i skalowalnym rozwiązaniom
- Dyrektorów i managerów marketingu/e-commerce, poszukujących narzędzi do automatyzacji, optymalizacji działań i zwiększenia sprzedaży.


Dlaczego warto?
Konferencja AI-Driven Marketing, nowa era marketingu w B2B & e-commerce to unikalna okazja do zdobycia wiedzy od praktyków, którzy już wdrażają sztuczną inteligencję w biznesie. To także przestrzeń do wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami i liderami branży.
Miejsce i data: 23 października 2025, godz. 9:00–17:00, Multikino Złote Tarasy w Warszawie.

Po części merytorycznej uczestników czeka afterparty.
Liczba miejsc ograniczona do 150 uczestników.
 Zarejestruj się!

