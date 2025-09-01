Sztuczna inteligencja przestała być wizją przyszłości, stała się codziennością, która zmienia sposób, w jaki firmy projektują strategie marketingowe, rozwijają sprzedaż i zdobywają przewagę konkurencyjną. Wydarzenie kierowane jest wyłącznie do właścicieli firm B2B, sklepów internetowych oraz dyrektorów i managerów odpowiedzialnych za marketing i sprzedaż. Organizatorzy stawiają na merytoryczną wartość spotkania, dlatego obowiązuje selekcja zgłoszeń, udział agencji marketingowych i dostawców rozwiązań nie jest przewidziany.



Podczas wystąpień i warsztatów eksperci pokażą, jak realnie wykorzystać AI do zwiększania wyników biznesowych. Agenda obejmuje m.in.:

- Automatyzację procesów marketingowych i sprzedażowych narzędzia, które oszczędzają czas i zwiększają skuteczność,

- AI w SEO i content marketingu inteligentne treści, które przyciągają klientów i wspierają sprzedaż,

- Strategie skalowania biznesu sprawdzone metody i studia przypadków,

- Budowanie przewagi rynkowej dzięki AI praktyczne wskazówki, jak wdrożyć technologie w codziennych działaniach.



Dla kogo?

- Właścicieli firm i e-commerce, którzy chcą rozwijać swoje biznesy dzięki technologiom AI i skalowalnym rozwiązaniom

- Dyrektorów i managerów marketingu/e-commerce, poszukujących narzędzi do automatyzacji, optymalizacji działań i zwiększenia sprzedaży.



Dlaczego warto?

Konferencja AI-Driven Marketing, nowa era marketingu w B2B & e-commerce to unikalna okazja do zdobycia wiedzy od praktyków, którzy już wdrażają sztuczną inteligencję w biznesie. To także przestrzeń do wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami i liderami branży.

Miejsce i data: 23 października 2025, godz. 9:00–17:00, Multikino Złote Tarasy w Warszawie.

Po części merytorycznej uczestników czeka afterparty.

Liczba miejsc ograniczona do 150 uczestników.

Zarejestruj się!