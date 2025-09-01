Kuchnia Vikinga nowym partnerem agencji Harbingers
Agencja digital marketingowa Harbingers rozpoczęła współpracę z Kuchnią Vikinga, firmą specjalizującą się w cateringu dietetycznym. Zakres działań obejmuje strategię SEO, rozwój eksperckiej sekcji blogowej oraz bieżącą optymalizację serwisów pod kątem zmian w wyszukiwarkach.
2025-09-01, 12:53

Celem współpracy jest zwiększenie widoczności Kuchni Vikinga w wynikach organicznych Google, pozyskanie jakościowego ruchu oraz umacnianie eksperckiego wizerunku marki w kategorii diet pudełkowych.

Kuchnia Vikinga to silna marka na rynku. Naszym zadaniem jest wzmocnienie potencjału jeszcze większego wzrostu poprzez precyzyjne działania SEO, rozbudowę warstwy contentowej i dostosowanie serwisów do dynamicznych zmian w ekosystemie wyszukiwarek. Skupimy się na pozyskiwaniu wartościowego ruchu, który realnie przekłada się na sprzedaż i długoterminową przewagę konkurencyjnąkomentuje Michał Stadler, Sales Manager w Harbingers.

Zależało nam na wyborze Partnera, który nie tylko zrealizuje cele SEO, ale też będzie patrzył szerzej, biznesowo. Harbingers przekonało nas swoim podejściem strategicznym, transparentnością oraz zrozumieniem rynku cateringu dietetycznego. Content marketing traktujemy jako jedno z kluczowych narzędzi do edukowania klientów i wzmacniania relacji z nimi na każdym etapie ścieżki zakupowej. W ramach współpracy planujemy również rozwój marki Pan Viking – nowego projektu odpowiadającego za catering dla firm. Będzie to dodatkowy kanał dotarcia do odbiorców oraz wsparcie dla działań SEO.mówi Maciej Niemyjski, CMO w Kuchni Vikinga.

Działania agencji skoncentrują się na dopasowaniu treści do intencji użytkowników, tworzeniu eksperckich artykułów blogowych oraz analizie efektywności strategii. Współpraca obejmie również bieżące wsparcie techniczne oraz rekomendacje w zakresie struktury i zawartości serwisów.

KONTAKT / AUTOR
Sandra Kluza
Business Growth Director
Harbingers
ZAŁĄCZNIKI
kuchnia-vikinga-nowym-partnerem-harbingers-ip.pdf kopia-nowy-partner-bez-zdjecia-1.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Harbingers
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.