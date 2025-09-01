Kuchnia Vikinga nowym partnerem agencji Harbingers

Celem współpracy jest zwiększenie widoczności Kuchni Vikinga w wynikach organicznych Google, pozyskanie jakościowego ruchu oraz umacnianie eksperckiego wizerunku marki w kategorii diet pudełkowych.

Kuchnia Vikinga to silna marka na rynku. Naszym zadaniem jest wzmocnienie potencjału jeszcze większego wzrostu poprzez precyzyjne działania SEO, rozbudowę warstwy contentowej i dostosowanie serwisów do dynamicznych zmian w ekosystemie wyszukiwarek. Skupimy się na pozyskiwaniu wartościowego ruchu, który realnie przekłada się na sprzedaż i długoterminową przewagę konkurencyjną — komentuje Michał Stadler, Sales Manager w Harbingers.

Zależało nam na wyborze Partnera, który nie tylko zrealizuje cele SEO, ale też będzie patrzył szerzej, biznesowo. Harbingers przekonało nas swoim podejściem strategicznym, transparentnością oraz zrozumieniem rynku cateringu dietetycznego. Content marketing traktujemy jako jedno z kluczowych narzędzi do edukowania klientów i wzmacniania relacji z nimi na każdym etapie ścieżki zakupowej. W ramach współpracy planujemy również rozwój marki Pan Viking – nowego projektu odpowiadającego za catering dla firm. Będzie to dodatkowy kanał dotarcia do odbiorców oraz wsparcie dla działań SEO. – mówi Maciej Niemyjski, CMO w Kuchni Vikinga.



Działania agencji skoncentrują się na dopasowaniu treści do intencji użytkowników, tworzeniu eksperckich artykułów blogowych oraz analizie efektywności strategii. Współpraca obejmie również bieżące wsparcie techniczne oraz rekomendacje w zakresie struktury i zawartości serwisów.