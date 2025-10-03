Harbingers razem z Mi-store.pl w finale Google Ads Impact Awards 2025 – jako jedyna agencja z Polski!
Harbingers znalazło się w gronie finalistów prestiżowego konkursu Google Ads Impact Awards 2025, w kategorii Media Achievement Award. Agencja otrzymała finałową nominację za kampanię przygotowaną wspólnie z Mi-store.pl, autoryzowanym sklepem Xiaomi w Polsce, stając się tym samym jedyną polską agencją w finałowej stawce.
2025-10-03, 10:58

Google Ads Impact Awards to globalny konkurs, który nagradza najlepsze kampanie Google Ads na świecie – te, które łączą innowacyjne podejście, precyzyjne wykorzystanie danych oraz mierzalny wpływ na rozwój biznesu. Do finału trafiają wyłącznie projekty, które wyróżniają się skalą wyników, kreatywnością i doskonałością operacyjną. W tym roku finały rozgrywają się w pięciu kluczowych kategoriach: Data Innovation, Media Achievement, Creative Impact, AI Excellence oraz International Growth, a z Polski tylko Harbingers dotarło do tego etapu. 

Krzysztof Greniewicz, Prezes Zarządu w Mi-store.pl: Od początku zależało nam na kampanii, która nie tylko zwiększy sprzedaż, ale też będzie realnym wsparciem w budowaniu długofalowego wzrostu. Dzięki współpracy z Harbingers udało nam się osiągnąć wyniki, które przerosły nasze oczekiwania. Finałowa nominacja do Google Ads Impact Awards to dowód, że razem tworzymy coś wyjątkowego – jedyny projekt z Polski, który został doceniony wśród najlepszych kampanii na świecie!

Borys Marushchak, Performance Marketing Manager w Harbingers, dodaje To ogromny zaszczyt znaleźć się w tak prestiżowym gronie. Finałowe wyróżnienie to dowód, że możemy z powodzeniem konkurować z najlepszymi graczami na całym świecie. Finał Google Ads Impact Awards potwierdza, że Harbingers realizuje kampanie na światowym poziomie.



