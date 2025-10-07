Nowy etap ChatGPT. OpenAI łączy aplikacje w jednym interfejsie, a e-commerce wkracza w erę konwersacyjnych działań.
OpenAI ogłosiło nową funkcję ChatGPT, która może zrewolucjonizować sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcje z technologią. ChatGPT przestaje być tylko rozmówcą, a staje się aktywnym operatorem aplikacji, wykonującym działania w narzędziach takich jak Spotify, Figma, Expedia, Canva czy Zapier.
2025-10-07, 09:44

Nowa funkcja ChatGPT zmienia sposób, w jaki marki komunikują się z klientami. Asystent nie tylko odpowiada na pytania, lecz także potrafi działać: tworzyć projekty, planować zadania, konfigurować kampanie i analizować dane. Wszystko to dzieje się w ramach jednej rozmowy, bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

W praktyce to przejście od świata, w którym użytkownik szukał rozwiązań, do świata, w którym asystent je realizuje.

Dla e-commerce i marketingu cyfrowego to ogromna zmiana.

Jeszcze niedawno optymalizowaliśmy treści pod algorytmy wyszukiwarek. Teraz musimy nauczyć się rozmawiać z algorytmami, które same działają za użytkownika. W tym świecie kluczowa staje się nie widoczność, lecz zaufanie algorytmu do marki i powiązania kontekstowe z potrzebami użytkownika. Kluczem jest znalezienie tych powiązań – komentuje Marcin Wątroba z Harbingers.

Nowe możliwości ChatGPT tworzą innowacyjny typ punktu styku z klientem – inteligentny interfejs, który łączy dane, preferencje i działania w jednym miejscu. Dla branży e-commerce oznacza to skrócenie ścieżki zakupowej do minimum: od intencji do transakcji może prowadzić jedno polecenie.

To nie kolejny etap cyfryzacji, ale początek ery „zero friction commerce – mówi Tomasz Welc z Harbingers. Asystent staje się punktem, który łączy potrzebę z realizacją. To wymusi nowe podejście do budowania obecności marki – nie w wyszukiwarce, ale w ekosystemie inteligentnych agentów.

OpenAI zapowiada dalszy rozwój integracji w kolejnych miesiącach. Kierunek jest jasny: ChatGPT staje się centrum, które łączy aplikacje, dane i decyzje użytkownika. To nie tylko zmiana technologiczna, ale i strategiczna, która redefiniuje sposób, w jaki konsumenci wchodzą w kontakt z markami.

 

KONTAKT / AUTOR
Patrycja Kranc
Marketing & Event Specialist
Harbingers
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Harbingers
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.