Polska Agencja Harbingers najlepsza w konkursie Google Ads Impact Awards 2025 w regionie EMEA

Agencja digital marketingowa Harbingers oraz Mi-store.pl, autoryzowany sklep Xiaomi w Polsce, zdobyli nagrodę główną w kategorii Media Achievement w konkursie Google Ads Impact Awards 2025 dla regionu EMEA. To jedyny projekt z Polski nominowany do finału i nagrodzony w tegorocznej edycji oraz jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży digital marketingu.

Konkurs Google Ads Impact Awards honoruje kampanie, które w wyjątkowy sposób łączą dane, strategię i innowacje, przekładając się na mierzalny wpływ biznesowy. W regionie EMEA o nagrody rywalizują setki najlepszych agencji i marek z całej Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Krzysztof Greniewicz, Prezes Zarządu Mi-store.pl: Zwycięstwo w Google Ads Impact Awards to coś więcej niż wyróżnienie – to dowód, że wspólnie z Harbingers potrafimy nie tylko myśleć strategicznie, ale też realizować kampanie, które realnie zmieniają wyniki biznesowe. To dla nas ogromna satysfakcja i motywacja do dalszego działania.

Kornel Dulęba, CEO Harbingers: Jest w naszej branży wiele nagród, ale ta przyznawana jest przez niezależny zespół ekspertów Google spośród ponad tysiąca bezpłatnych zgłoszeń Partnerów Google z całego regionu EMEA. Jestem bardzo dumny z dosłownie każdego członka zespołu Harbingers i Mi-Store.pl To docenienie potwierdza, że wizja, łączenia strategii, danych, technologii, mediów, a co najważniejsze — ludzi z pasją, do kreatywnego wykorzystania tych elementów — tworzy zwycięskie połączenie na skalę EMEA. Cieszę się, że możemy wspólnie z Mi-store.pl pokazać, że kampanie z Polski należą dziś do najlepszych w regionie.

Borys Marushchak, Performance Marketing Manager w Harbingers: Ta nagroda to efekt miesięcy systematycznej, wręcz codziennej pracy nad optymalizacją każdego elementu kampanii. Nie było tutaj miejsca na przypadek – tylko precyzyjne dane, dopracowana strategia mediowa i konsekwentne działania. Chciałbym pogratulować całemu zespołowi Paid Media w Harbingers i Mi-store.pl – to ich zaangażowanie, wiedza i perfekcyjne wykonanie zadań sprawiły, że zostaliśmy docenieni jako najlepsi w całym regionie EMEA. Być uznanym przez Google za liderów wśród setek agencji z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki to niewiarygodne wyróżnienie, które motywuje nas do dalszego podnoszenia poprzeczki.