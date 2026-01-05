Google rozszerza Product Studio o animacje wideo. Funkcja „Animuj obrazy” trafia do Polski w ramach stopniowego rolloutu

Product Studio zostało wprowadzone wcześniej jako zestaw narzędzi AI do pracy na obrazach produktowych. Najnowsza aktualizacja rozszerza je o generowanie animowanych wideo na bazie istniejących zdjęć – bez potrzeby eksportu materiałów do zewnętrznych narzędzi czy angażowania zespołów kreatywnych.

Opcja „animuj obrazy” umożliwia tworzenie krótkich klipów wideo, w których AI automatycznie:

animuje statyczne obrazy,

dobiera układ scen i tempo,

dopasowuje styl do atrybutów produktu i brandingu.

Reklamodawca wybiera motyw (np. promocja, nowość), a system korzysta z gotowych szablonów i sugerowanych komunikatów, zamiast wymagać ręcznego pisania promptów. Nowa funkcja wpisuje się w szerszą strategię Google polegającą na automatyzacji tworzenia zasobów reklamowych w Google Ads – szczególnie na potrzeby kampanii Shopping i Performance Max.

To naturalne rozszerzenie Product Studio, które przesuwa wideo z kategorii „formatu premium” do codziennego narzędzia testowego w performance marketingu. Dla e-commerce oznacza to możliwość szybkiego sprawdzania wideo jako assetu w Performance Max, bez dodatkowych kosztów produkcyjnych – komentuje Borys Marushchak, Performance Marketing Manager w Harbingers. Trzeba jednak jasno powiedzieć: AI nie naprawi słabego feedu ani niskiej jakości zdjęć. Ta funkcja najlepiej zadziała tam, gdzie fundamenty takiej jak produkt, zdjęcie i komunikat są już dobrze przygotowane – dodaje.

Gdzie można wykorzystać wygenerowane wideo?

Wygenerowane materiały trafiają do zasobów kreatywnych konta i mogą być wykorzystywane w:

kampaniach Shopping,

Performance Max,

reklamach wideo na YouTube.





Google pozycjonuje funkcję przede wszystkim pod krótkie, dynamiczne formaty, które mają zwiększać CTR i zaangażowanie w porównaniu do statycznych zdjęć produktowych.