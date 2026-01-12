Harbingers prezentuje bezpłatny e-book „Odzyskaj przychód dzięki skutecznemu Marketing Automation” – narzędzie, które może zrewolucjonizować e-commerce w 2026 roku

E-book „Odzyskaj przychód dzięki skutecznemu Marketing Automation” przedstawia praktyczne scenariusze automatyzacji, które pomagają odzyskać porzucone koszyki, zwiększyć retencję klientów oraz uporządkować komunikację marketingową – bez konieczności zwiększania budżetu reklamowego.

W czasach, gdy nawet 44,56% ruchu w e-commerce pochodzi z organicznych wyników wyszukiwania, a ponad 100 tys. stron w polskich sklepach nie generuje żadnego ruchu, skuteczne wykorzystanie danych i automatyzacji staje się kluczowym elementem konkurencyjnej przewagi.

Badania branżowe pokazują, że większość firm nie wykorzystuje pełnego potencjału Marketing Automation, co oznacza realne straty przychodu, które można odzyskać dzięki lepszym narzędziom i strategiom.

Co znajdą czytelnicy w e-booku?

Gotowe scenariusze automatyzacji – ratowanie porzuconych koszyków, post-purchase, win-back oraz segmentacja.

Strategia oparta na danych – KPI, dane i integracje, które pomagają osiągać rezultaty.

Praktyczne wskazówki od ekspertów – realne zastosowania i case’y.

Eksperci i partnerzy przy tworzeniu e-booka

E-book został przygotowany we współpracy z uznanymi ekspertami z rynku, m.in.:

Adrian Lekki – Team Leader Marketing Automation, Harbingers



Katrin Lewandowski – Director of Marketing, SALESmanago



Katarzyna Dudzic – Head of Polish Partnership, GetResponse



Norbert Sinkiewicz – Head of Product, IC Project



Agata Orwat – Marketing Specialist, SMSAPI



Mike Korba – Chief Commercial Officer & Co-founder, User.com



Sabina Sęk - Customer Success & Implementation Manager, User.com

Materiał można pobrać ze strony: https://ebook.harbingers.io/marketing-automation