Harbingers prezentuje bezpłatny e-book „Odzyskaj przychód dzięki skutecznemu Marketing Automation” – narzędzie, które może zrewolucjonizować e-commerce w 2026 roku
Agencja digital marketingowa Harbingers udostępnia bezpłatny e-book o Marketing Automation, skierowany do właścicieli sklepów internetowych, managerów marketingu oraz specjalistów odpowiadających za wzrost sprzedaży online.
2026-01-12, 12:54

E-book „Odzyskaj przychód dzięki skutecznemu Marketing Automation” przedstawia praktyczne scenariusze automatyzacji, które pomagają odzyskać porzucone koszyki, zwiększyć retencję klientów oraz uporządkować komunikację marketingową – bez konieczności zwiększania budżetu reklamowego.

W czasach, gdy nawet 44,56% ruchu w e-commerce pochodzi z organicznych wyników wyszukiwania, a ponad 100 tys. stron w polskich sklepach nie generuje żadnego ruchu, skuteczne wykorzystanie danych i automatyzacji staje się kluczowym elementem konkurencyjnej przewagi.

Badania branżowe pokazują, że większość firm nie wykorzystuje pełnego potencjału Marketing Automation, co oznacza realne straty przychodu, które można odzyskać dzięki lepszym narzędziom i strategiom.

Co znajdą czytelnicy w e-booku?

  • Gotowe scenariusze automatyzacji – ratowanie porzuconych koszyków, post-purchase, win-back oraz segmentacja.
  • Strategia oparta na danych – KPI, dane i integracje, które pomagają osiągać rezultaty.
  • Praktyczne wskazówki od ekspertów – realne zastosowania i case’y.

Eksperci i partnerzy przy tworzeniu e-booka

E-book został przygotowany we współpracy z uznanymi ekspertami z rynku, m.in.:

    • Adrian Lekki – Team Leader Marketing Automation, Harbingers
    • Katrin Lewandowski – Director of Marketing, SALESmanago
    • Katarzyna Dudzic – Head of Polish Partnership, GetResponse
    • Norbert Sinkiewicz – Head of Product, IC Project
    • Agata Orwat – Marketing Specialist, SMSAPI
    • Mike Korba – Chief Commercial Officer & Co-founder, User.com
    • Sabina Sęk - Customer Success & Implementation Manager, User.com

Materiał można pobrać ze strony: https://ebook.harbingers.io/marketing-automation

KONTAKT / AUTOR
Patrycja Kranc
Marketing & Event Specialist
Harbingers
ZAŁĄCZNIKI
e-book-ma-1.png harbingers-prezentuje-bezplatny-e-book-odzyskaj-przychod-dzieki-skutecznemu-marketing-automation-narzedzie-ktore-moze-zrewolucjonizowac-e-commerce-w-2026-roku.pdf
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Harbingers
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.