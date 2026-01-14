Anthropic uruchamia Claude Cowork — AI jako realny współpracownik w Twoim workflow

Claude Cowork to agent AI umieszczony w aplikacji desktopowej, który po wskazaniu konkretnego folderu może czytać, edytować i tworzyć pliki, planując proste zadania i wykonując je samodzielnie, zamiast jedynie odpowiadać w interfejsie czatu. W ten sposób Anthropic stara się przesunąć AI od narzędzia pytaj-odpowiadaj w stronę realnego współpracownika w codziennej pracy. Agent działa w izolowanym środowisku, co oznacza dostęp tylko do wyznaczonego katalogu, a użytkownik może zlecać mu zadania w naturalnym języku.

Według dokumentacji i obserwacji pierwszych użytkowników, Cowork umożliwia m.in.:

automatyczne porządkowanie plików w folderach (np. sortowanie i zmiana nazw),

tworzenie arkuszy kalkulacyjnych na podstawie screenshotów lub zdjęć dokumentów,

generowanie raportów i dokumentów z wielu rozproszonych notatek.

Jak to zmienia pracę z AI?

Według doniesień Cowork jest oparty na tej samej agentowej architekturze, co developer-friendly Claude Code, ale nie wymaga umiejętności technicznych do użycia. Użytkownik nie musi pisać kodu, wystarczy jasno opisać cel, a Cowork sam planuje i wykonuje kolejne kroki zadania.

To krok w stronę AI, które nie tylko odpowiada na pytania, ale wykonuje zadania, porządkuje dane i dostarcza gotowe materiały od dokumentów po zestawienia. Dla SEO i marketingu oznacza to mniej ręcznej pracy i szybsze przygotowanie danych czy draftów treści. Cowork nie jest rewolucją technologiczną, raczej usprawnieniem UX i workflow, ale zmiana myślenia o AI jako współpracowniku może realnie poprawić efektywność tam, gdzie klasyczny chat nie wystarcza - komentuje Marcin Depa, SEO Specialist w Harbingers.

Kilka uwag praktycznych