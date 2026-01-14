Anthropic uruchamia Claude Cowork — AI jako realny współpracownik w Twoim workflow
Anthropic udostępnił Claude Cowork, nową funkcję w aplikacji Claude Desktop na macOS, która przekształca dotychczasowego asystenta w autonomicznego współpracownika do codziennych zadań, a nie tylko narzędzie czatu. Cowork jest dostępny w trybie research preview dla subskrybentów premium Claude Max i ma potencjał zmienić sposób pracy z AI, również poza środowiskiem developerskim.
2026-01-14, 09:28

Claude Cowork to agent AI umieszczony w aplikacji desktopowej, który po wskazaniu konkretnego folderu może czytać, edytować i tworzyć pliki, planując proste zadania i wykonując je samodzielnie, zamiast jedynie odpowiadać w interfejsie czatu. W ten sposób Anthropic stara się przesunąć AI od narzędzia pytaj-odpowiadaj w stronę realnego współpracownika w codziennej pracy. Agent działa w izolowanym środowisku, co oznacza dostęp tylko do wyznaczonego katalogu, a użytkownik może zlecać mu zadania w naturalnym języku.

Według dokumentacji i obserwacji pierwszych użytkowników, Cowork umożliwia m.in.:

  • automatyczne porządkowanie plików w folderach (np. sortowanie i zmiana nazw),
  • tworzenie arkuszy kalkulacyjnych na podstawie screenshotów lub zdjęć dokumentów,
  • generowanie raportów i dokumentów z wielu rozproszonych notatek.

Jak to zmienia pracę z AI?

Według doniesień Cowork jest oparty na tej samej agentowej architekturze, co developer-friendly Claude Code, ale nie wymaga umiejętności technicznych do użycia. Użytkownik nie musi pisać kodu,  wystarczy jasno opisać cel, a Cowork sam planuje i wykonuje kolejne kroki zadania.

To krok w stronę AI, które nie tylko odpowiada na pytania, ale wykonuje zadania, porządkuje dane i dostarcza gotowe materiały od dokumentów po zestawienia. Dla SEO i marketingu oznacza to mniej ręcznej pracy i szybsze przygotowanie danych czy draftów treści. Cowork nie jest rewolucją technologiczną, raczej usprawnieniem UX i workflow, ale zmiana myślenia o AI jako współpracowniku może realnie poprawić efektywność tam, gdzie klasyczny chat nie wystarcza - komentuje Marcin Depa, SEO Specialist w Harbingers.

Kilka uwag praktycznych

  • Cowork wciąż znajduje się w wczesnym preview i jest dostępny jedynie dla wybranych użytkowników na macOS.
  • Anthropic zaleca ostrożność, bo agent ma realny dostęp do plików i może modyfikować lub usuwać dane, jeśli otrzyma nieprecyzyjne instrukcje.

KONTAKT / AUTOR
Sandra Kluza
Business Growth Director
Harbingers
ZAŁĄCZNIKI
anthropic-uruchamia-claude-cowork-ai-jako-realny-wspolpracownik-w-twoim-workflow.pdf kampanie-3.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Harbingers
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.