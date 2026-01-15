Arcoore dołącza do grona partnerów krakowskiej agencji Harbingers
W styczniu 2026 roku agencja digital marketingowa Harbingers rozpoczęła współpracę z firmą Arcoore, jednym z najszybciej rozwijających się podmiotów na rynku sprzedaży części regenerowanych do samochodów ciężarowych i autobusów.
Zakres działań obejmuje usługi analityczne, SEO oraz content marketing, a strategicznym celem jest zwiększenie widoczności organicznej serwisu, poprawa jakości danych analitycznych oraz generowanie ruchu, który konwertuje na zapytania ofertowe dotyczące części do aut ciężarowych.

Szukaliśmy partnera, który będzie pracował na twardych danych i mierzalnych KPI, z nastawieniem na pozyskiwanie wysokiej jakości zapytań od bardzo sprecyzowanej grupy odbiorców, firm posiadających lub obsługujących samochody ciężarowe. Wybraliśmy Harbingers ze względu na podejście oparte na danych, merytoryczne przygotowanie oraz zrozumienie naszego rynku. Zależy nam na tym, aby content techniczny i działania SEO nie tylko zwiększały naszą widoczność, ale przede wszystkim prowadziły do realnych zapytań ofertowych od klientów posiadających floty ciężarowe komentuje Marcin Zakrzewski, General Manager w Arcoore.

Bardzo cieszę się ze startu współpracy z Arcoore. Projekt jest wymagający ze względu na techniczny charakter produktów oraz precyzyjną grupę docelową, ale to również ogromna szansa na pokazanie, jak dobrze ułożone procesy analityczne, SEO i content techniczny mogą przyczyniać się do rozwoju biznesu B2B. Cenimy fakt, że od początku postawiono na pełną transparentność i partnerski model pracy, bo to fundamenty, które w długim terminie przynoszą najlepsze wyniki  — dodaje  Bartosz Koczur, Senior New Business Developer w Harbingers.

