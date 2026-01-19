Harbingers rozpoczyna współpracę z GTV Poland – spółką rozwijającą marki GTV oraz Högert Technik
Agencja digital marketingowa Harbingers nawiązuje strategiczną współpracę z GTV Poland, spółką rozwijającą marki GTV oraz Högert Technik. W ramach współpracy agencja odpowiada za działania SEO, SEM, Content Marketing oraz analitykę, których celem jest zwiększenie widoczności w wyszukiwarkach i skalowanie ruchu organicznego.
2026-01-19, 09:05

GTV Poland jest międzynarodową spółką z polskimi korzeniami, specjalizującą się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji akcesoriów meblowych oraz oświetlenia LED. Firma oferuje ponad 12 000 produktów i działa w dziesiątkach krajów świata, wspierając klientów biznesowych oraz indywidualnych rozwiązaniami wysokiej jakości.
Högert Technik to marka narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, akcesoriów warsztatowych i odzieży ochronnej, która od lat zdobywa uznanie użytkowników wymagających niezawodności, trwałości i funkcjonalności w codziennej pracy. Produkty marki obecne są na światowych rynkach.

Współpraca Harbingers z GTV Poland obejmuje:

  • strategię SEO – audyty, optymalizację techniczną, link building i rozwój widoczności organicznej,
  • SEM – kampanie płatne nastawione na wzrost sprzedaży i widoczności,
  • Content Marketing oparty o analizę danych i search intent,
  • analitykę i raportowanie KPI wspierające decyzje biznesowe.

GTV Poland to spółka z silnym portfolio i bardzo szerokim katalogiem produktów. Naszym celem jest zwiększenie widoczności organicznej zarówno dla marki GTV, jak i Högert Technik, poprawa pozycji na kluczowe frazy oraz realne wsparcie wyników sprzedażowych dzięki mądrym, zintegrowanym działaniom SEO, SEM, contentu i analityki mówi Dawid Małkowski, Business Growth Expert w Harbingers.

Wchodzimy w nowy etap rozwoju digitalowego naszych marek. Szukaliśmy partnera, który łączy strategiczne podejście SEO z praktycznym zrozumieniem e-commerce i danych. Harbingers to partner, który ma kompetencje i narzędzia, by wspierać nas w budowaniu trwałej widoczności w organicznych wynikach wyszukiwania oraz wspierać nas w realizacji ambitnych celów wzrostukomentuje Marcin Piotrowski, Dyrektor Marketingu GTV Poland.

