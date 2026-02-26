Harbingers ponownie z tytułem Google Premier Partner 2026
Agencja digital marketingowa Harbingers po raz kolejny uzyskała status Google Premier Partner 2026. To najwyższy poziom w programie Google Partners, przyznawany firmom, które spełniają określone przez Google kryteria w zakresie skuteczności prowadzonych kampanii, poziomu certyfikacji zespołu oraz zarządzanych budżetów reklamowych.
Status Premier Partner otrzymują wyłącznie firmy należące do 3% najlepszych partnerów Google w danym kraju. Tytuł aktualizowany jest raz w roku na podstawie wyników osiąganych dla klientów oraz spełnienia wymagań programu.

Utrzymanie tytułu kolejny rok z rzędu potwierdza stabilność i konsekwencję Harbingers w prowadzeniu kampanii Google Ads, zarówno w projektach e-commerce, jak i B2B. Program Google Partners wyróżnia firmy, które spełniają wymagania dotyczące efektywności kampanii, poziomu wydatków reklamowych oraz aktualnych certyfikacji Google Ads. Status Premier Partner jest najwyższym poziomem uczestnictwa w programie.

Status Google Premier Partner to dla nas nie tylko ogromne wyróżnienie, lecz także potwierdzenie wysokiego standardu, w jakim pracujemy na co dzień. To efekt wyników dowożonych naszym Partnerom, kompetentnego zespołu i odpowiedzialnego zarządzania budżetami reklamowymi. Utrzymanie tego statusu kolejny rok z rządu pokazuje, że nie jest to jednorazowy sukces, ale nasz powtarzalny model działaniakomentuje Piotr Kwinta, Partner Zarządzający w Harbingers.

