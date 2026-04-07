Harbingers partnerem Meet Commerce 2026. W programie warsztat o spójności marki w erze AI

Meet Commerce to wydarzenie skoncentrowane na koncepcji Unified Commerce, integracji wszystkich kanałów sprzedaży, danych i doświadczenia klienta w spójną strategię biznesową. Program obejmuje praktyczne prezentacje, panele dyskusyjne oraz wymianę doświadczeń między liderami rynku i ekspertami wdrożeń.

Konferencja odbędzie się w Airport Hotel Okęcie w Warszawie, a udział w niej jest biletowany – szczegóły oraz rejestracja dostępne są na stronie: https://meetcommerce.pl/

W ramach tegorocznej edycji, drugiego dnia konferencji, warsztat poprowadzi Krzysztof Kobylarz, Head of Strategy & Creative w Harbingers.

Temat wystąpienia: Unified Brand Voice: Jak AI pilnuje spójności, która sprzedaje (zanim klient trafi do koszyka)

Warsztat koncentruje się na roli spójnej komunikacji marki w środowisku omnichannel oraz na tym, jak wykorzystać AI do zarządzania doświadczeniem klienta jeszcze przed momentem zakupu. To praktyczne spojrzenie na jeden z kluczowych, a często pomijanych elementów Unified Commerce – konsekwencję komunikacji na każdym styku z klientem.

Partnerstwo Harbingers z Meet Commerce 2026 to kolejny krok w budowaniu obecności agencji w obszarze strategicznego marketingu i transformacji e-commerce.