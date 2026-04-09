E.Leclerc Ursynów zwiększa zasięgi i zaangażowanie autorskim konceptem contentowym

Kampania była realizowana w kanałach TikTok, Instagram i Facebook i stanowi element szerszej strategii komunikacji social media marki, realizowanej w kontekście rosnącej konkurencji w obszarze e-grocery i usług online. Za strategię odpowiada agencja digital marketingowa Harbingers, która rozwijała komunikację marki w oparciu o autorski format contentowy osadzony w realiach lokalnych. W ten sposób narodziła się Juliet z Warszawy, będąca polską odpowiedzią na globalny fenomen Emily w Paryżu. Ta lekka i autoironiczna bohaterka połączyła francuskie DNA marki z codziennością Ursynowa, naturalnie wplatając w swoje perypetie usługi E.Leclerc. Kampania była odpowiedzią na rosnącą konkurencję w segmencie e-grocery i presję na szybkie, efektywne działania w kanałach social media.
Od formatu do wyników
Treści były projektowane tak, by działały w feedzie użytkownika jako content, nie reklama.
Efekt:
- 1 204 800 łącznego zasięgu w Facebooku i Instagramie,
- 2 344 920 łącznych wyświetleń profili na Facebooku i Instagramie,
- 2 532 478 wyświetleń wideo na TikToku,
- wysoki poziom interakcji i komentarzy pod materiałami wideo,
- systematyczny wzrost zaangażowania wokół kanałów marki,
- wsparcie budowania świadomości usług e-commerce i oferty sklepu lokalnego.
Działania nie ograniczały się do jednorazowej kampanii, format został zaprojektowany jako długofalowy mechanizm budowania relacji z odbiorcami. Projekt wpisuje się w szerszą zmianę w komunikacji marek lokalnych. W środowisku przeładowanym reklamą produktową, użytkownicy coraz częściej ignorują klasyczne formaty sprzedażowe.
Wnioski dla rynku
Widzimy wyraźnie, że użytkownicy coraz rzadziej reagują na komunikaty sprzedażowe w tradycyjnej formie. Jeśli marka chce być obecna w social mediach, musi dostarczać wartość w formie spójnego i pojemnego wątku, a nie typowej reklamy produktowej. W tym projekcie kluczowe było stworzenie formatu, który użytkownicy chcą oglądać, a nie omijać – komentuje Krzysztof Kobylarz, Head of Strategy & Creative w Harbingers.
Projekt pokazuje kierunek zmian w komunikacji retailowej. Obok działań sprzedażowych marka rozwija komunikację opartą na formatach contentowych i zdolnością do utrzymania uwagi użytkownika w czasie. To podejście szczególnie dobrze sprawdza się w komunikacji lokalnej, gdzie decyzje zakupowe są silnie powiązane z codziennym kontekstem życia odbiorców.