Harbingers zaprasza na bezpłatny webinar Design w erze AI, jak odzyskać kontrolę nad kreatywnością w świecie automatyzacji

Rozwój sztucznej inteligencji znacząco przyspieszył proces tworzenia treści i projektów wizualnych. Jednocześnie doprowadził do uproszczenia roli designu, często sprowadzanego dziś do ładnych obrazków generowanych w kilka sekund. Prawdziwa wartość projektowania nie leży w narzędziach, lecz w procesie myślowym, strategii i zrozumieniu marki i na to wyzwanie odpowie prowadząca webinar - Patrycja Żarek, Graphic & UI Expert w Harbingers.

Design to nie narzędzie, to sposób myślenia

Podczas spotkania uczestnicy zobaczą, dlaczego zmieniające się technologie – od Photoshopa po generatywne AI – są jedynie etapami, a nie fundamentem pracy projektowej. Kluczowe pozostają kompetencje strategiczne: rozumienie odbiorcy, budowanie spójnej komunikacji i przekładanie celów biznesowych na język wizualny. Eksperci Harbingers pokażą, jak podejść do designu w sposób, który nie dezaktualizuje się wraz z kolejną zmianą narzędzi.

W trakcie webinaru poruszony zostanie również temat realnych ograniczeń AI w projektowaniu. Bez strategii i spójnej koncepcji marki prowadzą do chaosu komunikacyjnego i utraty rozpoznawalności. Z perspektywy biznesowej oznacza to jedno, automatyzacja bez kontroli może obniżyć wartość marki, zamiast ją wzmacniać. Partnerem technologicznym wydarzenia jest GetResponse.

Dla kogo jest to wydarzenie?

Webinar skierowany jest do:

dyrektorów marketingu i e-commerce,

managerów odpowiedzialnych za komunikację marki,

specjalistów kreatywnych i contentowych,

osób zarządzających współpracą z agencjami i zespołami projektowymi.

Rejestracja

Udział w webinarze jest bezpłatny, odbędzie się on online 19 maja o godzinie 12.00, a rejestracja odbywa się poprzez dedykowaną stronę wydarzenia: https://webinar.harbingers.io/desing-w-erze-ai

