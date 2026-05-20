Dom Pełen Energii rozpoczyna w maju współpracę z agencją Harbingers

Współpraca wystartowała w maju 2026 roku i obejmuje działania nastawione na długofalowy wzrost widoczności organicznej. Harbingers będzie wspierać Dom Pełen Energii w rozwoju treści, optymalizacji serwisu oraz budowaniu widoczności w nowych sposobach wyszukiwania informacji przez użytkowników.

Dom Pełen Energii specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania energooszczędne. Firma komunikuje również kompleksową obsługę inwestycji, od projektu po realizację domu.

— Dom Pełen Energii działa w kategorii, w której decyzja klienta jest bardzo przemyślana, długoterminowa i poprzedzona intensywnym researchem. Dlatego widoczność marki nie może kończyć się dziś wyłącznie na klasycznych wynikach Google. Użytkownicy coraz częściej szukają odpowiedzi w podsumowaniach AI, porównaniach, poradnikach i modelach językowych. Naszym zadaniem jest zadbać o to, aby Dom Pełen Energii był obecny dokładnie tam, gdzie potencjalny klient szuka wiedzy przed podjęciem decyzji o budowie domu, mówi Oliwia Król, Business Growth Representative w Harbingers.

Działania będą koncentrować się na zwiększaniu widoczności na frazy kluczowe związane z ofertą marki oraz na tworzeniu treści odpowiadających na realne pytania użytkowników. Istotnym elementem strategii będzie również przygotowanie serwisu do nowych zachowań wyszukiwania, w których coraz większe znaczenie mają odpowiedzi generowane przez AI.

— Budowa domu to jedna z najważniejszych decyzji w życiu naszych klientów. Chcemy, aby osoby szukające rzetelnych informacji o domach energooszczędnych, technologiach budowy i kosztach inwestycji trafiały na treści, które naprawdę pomagają im przejść przez ten proces. Współpraca z Harbingers ma wesprzeć nas w jeszcze skuteczniejszym docieraniu do klientów na różnych etapach ich decyzji, od pierwszego researchu po wybór wykonawcy, komentuje Mateusz Walczak, Specjalista ds. digital marketingu w Dom Pełen Energii.