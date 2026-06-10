Harbingers i Brandly360 zapraszają na bezpłatny webinar w formie debaty eksperckiej o roli marki w e-commerce w erze AI
Harbingers i Brandly360 organizują bezpłatny webinar w formule debaty ekspertów: AI buduje nowy ranking marek. Czy marka nadal sprzedaje w e-commerce? Spotkanie odbędzie się online, 24 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00 i będzie poświęcone temu, jak sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki konsumenci szukają, porównują i wybierają produkty online. Gościem specjalnym będzie Oliwia Simińska - Marketing Manager w Auroria.pl
2026-06-10, 09:02

Algorytmy od lat wpływają na widoczność marek w Google, marketplace’ach i porównywarkach. Dziś ich rola jest szersza. Systemy AI analizują nie tylko treści, ale też opinie, ceny, dostępność, historię marki i sygnały zakupowe z wielu kanałów. Zamiast listy linków użytkownik coraz częściej otrzymuje gotową rekomendację: co wybrać, co porównać i komu zaufać.

Podczas debaty eksperci porozmawiają o tym, jak budować siłę marki, gdy AI staje się jednym z pierwszych filtrów decyzji zakupowej. W dyskusji pojawią się tematy marki, reklamy, e-commerce, pricingu i digital shelf, a także pytanie, czy AI wzmacnia liderów, czy tworzy szansę dla challengerów.

Eksperci debaty

  • Krzysztof Kobylarz, Head of Strategy&Creative w Harbingers,
  • Miłosz Nowakowski, Sales Director w Brandly360,
  • Oliwia Simińska, Marketing Manager w Auroria.

Debata potrwa 60–90 minut i będzie miała formę dyskusji ekspertów. Organizatorzy zapowiadają konkretne rekomendacje dla marek sprzedających online oraz omówienie priorytetów, które już dziś powinny znaleźć się na liście managerów marketingu i e-commerce.

Rejestracja

Udział w webinarze jest bezpłatny. Spotkanie odbędzie się online 24 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00. Rejestracja odbywa się przez dedykowaną stronę wydarzenia: https://webinar.harbingers.io/brandly360-ai-ecommerce

KONTAKT / AUTOR
Sandra Kluza
Business Growth Director
Harbingers
ZAŁĄCZNIKI
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