Harbingers i Brandly360 zapraszają na bezpłatny webinar w formie debaty eksperckiej o roli marki w e-commerce w erze AI

Algorytmy od lat wpływają na widoczność marek w Google, marketplace’ach i porównywarkach. Dziś ich rola jest szersza. Systemy AI analizują nie tylko treści, ale też opinie, ceny, dostępność, historię marki i sygnały zakupowe z wielu kanałów. Zamiast listy linków użytkownik coraz częściej otrzymuje gotową rekomendację: co wybrać, co porównać i komu zaufać.

Podczas debaty eksperci porozmawiają o tym, jak budować siłę marki, gdy AI staje się jednym z pierwszych filtrów decyzji zakupowej. W dyskusji pojawią się tematy marki, reklamy, e-commerce, pricingu i digital shelf, a także pytanie, czy AI wzmacnia liderów, czy tworzy szansę dla challengerów.

Eksperci debaty

Krzysztof Kobylarz, Head of Strategy&Creative w Harbingers,

Miłosz Nowakowski, Sales Director w Brandly360,

Oliwia Simińska, Marketing Manager w Auroria.

Debata potrwa 60–90 minut i będzie miała formę dyskusji ekspertów. Organizatorzy zapowiadają konkretne rekomendacje dla marek sprzedających online oraz omówienie priorytetów, które już dziś powinny znaleźć się na liście managerów marketingu i e-commerce.

Rejestracja

Udział w webinarze jest bezpłatny. Spotkanie odbędzie się online 24 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00. Rejestracja odbywa się przez dedykowaną stronę wydarzenia: https://webinar.harbingers.io/brandly360-ai-ecommerce