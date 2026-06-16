Harbingers wydaje bezpłatny Brand Growth Playbook 2026–2030. 24 ekspertów, prawie 150 stron. Jak budować markę w erze AI?

Publikacja to prawie 150 stronicowa dawka wiedzy, która zbiera perspektywy 24 ekspertów i praktyków rynku, którzy odpowiadają na pytania o przyszłość marki, rolę AI, mierzenie efektów i kompetencje zespołów marketingu w najbliższych latach.



Marki wchodzą w etap, w którym sama rozpoznawalność, kolejne kampanie i widoczność w Google nie wystarczą do budowania przewagi. Decyzje klientów coraz częściej kształtują rekomendacje AI, marketplace’y, opinie, twórcy i społeczności, a zarządy oczekują od marketingu wyraźnego wpływu na wynik biznesowy. Brand Growth Playbook 2026–2030 od Harbingers pokazuje, jak w tych warunkach budować, skalować i chronić markę, zachować spójność komunikacji oraz mierzyć jej wpływ na biznes.

W playbooku znalazły się wypowiedzi ekspertów i praktyków reprezentujących różne obszary rynku: strategię marki, marketing, e-commerce, sprzedaż, komunikację, digital shelf, dane i doświadczenie klienta. Swoimi komentarzami podzielili się m.in. przedstawiciele takich firm jak Auroria, KRISPOL, BIC, LINK4, Grupa Elhurt, Polskie Suplementy, Sensu.pl, UrbanCity.pl, Eurofirany czy Estée Lauder.

Wydanie playbooka wspierają partnerzy technologiczni i medialni. Partnerem technologicznym publikacji jest GetResponse, natomiast partnerami medialnymi są: Business Woman & Life, Signs.pl, Business Impact Review, e-biznes.pl, aboutMarketing oraz Gazeta MSP.

– Marka musi być dziś widoczna nie tylko dla ludzi, ale też dla algorytmów, modeli AI i nowych ścieżek zakupu. Dlatego w playbooku połączyliśmy komentarze praktyków rynku z naszym spojrzeniem na strategię, dane, technologię i komunikację. Zależało nam na materiale, który nie jest tylko zbiorem trendów, ale pomaga podejmować konkretne decyzje przed kolejnymi etapami rozwoju marki – mówi Krzysztof Kobylarz, Head of Strategy&Creative w Harbingers.

W publikacji znajdują się nie tylko wypowiedzi ekspertów, ale też komentarze Harbingers, praktyczne checklisty, pytania pomocne przy planowaniu strategii oraz rekomendacje na 2026 rok. Materiał ma pomóc zespołom marketingu przełożyć trendy na konkretne decyzje dotyczące marki, komunikacji, danych, AI i mierzenia efektów.

Brand Growth Playbook 2026–2030 jest dostępny bezpłatnie pod adresem:

https://ebook.harbingers.io/brand-growth-playbook