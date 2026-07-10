Harbingers zaprasza na bezpłatny webinar o TikTok Shop w Polsce
Harbingers organizuje bezpłatny webinar online TikTok Shop w Polsce. Co musi zadziałać, zanim pojawi się sprzedaż? Spotkanie odbędzie się 5 sierpnia 2026 roku o godzinie 10:00. Eksperci agencji pokażą, jak przygotować e-commerce do pierwszego testu sprzedaży na TikTok Shop oraz połączyć produkty, content, twórców, działania płatne i procesy operacyjne.
2026-07-10, 08:57

Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się, czym TikTok Shop różni się od klasycznego e-commerce i marketplace’ów oraz jak zmienia rolę social mediów w ścieżce zakupowej. Film, krótka prezentacja produktu, rekomendacja twórcy lub transmisja LIVE mogą już nie tylko budować zasięg, ale również bezpośrednio prowadzić do transakcji.

Eksperci pokażą, jak ocenić gotowość marki do wejścia w nowy kanał. W rozmowie pojawią się między innymi kwestie kategorii produktowej, marży, dostępności, regularnego tworzenia treści i budżetu przeznaczonego na pierwszy test.

W spotkaniu udział wezmą:

  • Krzysztof Kobylarz, Head of Strategy&Creative w Harbingers
  • Tomasz Welc, Performance Marketing Manager w Harbingers

Eksperci spojrzą na TikTok Shop z perspektywy e-commerce, social mediów, contentu i kampanii płatnych. Webinar potrwa około 60 minut. Na zakończenie uczestnicy otrzymają checklistę elementów, które warto przygotować przed uruchomieniem pierwszego testu sprzedaży i na co zwracać uwagę później. Partnerem technologicznym webinaru jest GetResponse. 

Dla kogo jest webinar?

Wydarzenie jest skierowane do właścicieli i managerów e-commerce, marketing managerów, digital marketing managerów oraz osób odpowiedzialnych za social media.

Webinar może być szczególnie przydatny dla marek z kategorii beauty, fashion, home, lifestyle, akcesoria i FMCG, których produkty można szybko zaprezentować, przetestować lub zarekomendować w krótkich formatach wideo.

Udział w webinarze jest bezpłatny. Spotkanie odbędzie się online 5 sierpnia 2026 roku o godzinie 10:00.
Rejestracja odbywa się przez stronę wydarzenia: https://webinar.harbingers.io/tiktok-shop

KONTAKT / AUTOR
Sandra Kluza
Business Growth Director
Harbingers
ZAŁĄCZNIKI
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