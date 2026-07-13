Harbingers TikTok Shop Partnerem. Agencja wzmacnia wsparcie marek e-commerce w social commerce

TikTok Shop zmienia sposób, w jaki użytkownicy odkrywają produkty, sprawdzają rekomendacje i podejmują decyzje zakupowe. Sprzedaż nie zaczyna się już wyłącznie od wyszukiwarki, porównywarki cenowej czy wejścia na stronę sklepu. Coraz częściej impulsem do zakupu jest film, twórca, trend, transmisja LIVE albo krótka rekomendacja osadzona w naturalnym kontekście rozrywki i inspiracji.

Dla marek oznacza to konieczność połączenia kilku obszarów, które do tej pory często działały osobno. TikTok Shop wymaga nie tylko obecności produktowej, ale też dobrze przygotowanej strategii wejścia, dopasowania oferty, pracy z contentem, twórcami, kampaniami płatnymi, analityką i bieżącą optymalizacją sprzedaży.

– Cieszę się, że Harbingers dołącza do ekosystemu TikTok Shop jako partner wspierający marki e-commerce. Dla wielu firm TikTok Shop może stać się ważnym kanałem wzrostu, ale pod warunkiem, że nie będzie traktowany jak kolejny marketplace, na który wystarczy wgrać produkty. Tu liczy się połączenie sprzedaży, contentu, twórców, danych i szybkiego testowania. Naszą rolą jest pomóc markom wejść w ten kanał w sposób uporządkowany, z jasnym planem, mierzalnymi celami i zrozumieniem tego, jak użytkownicy faktycznie kupują w social commerce – mówi Tomasz Welc, Performance Marketing Manager w Harbingers.

Zdaniem ekspertów Harbingers największą przewagę zyskają te firmy, które potraktują TikTok Shop jako element szerszej strategii omnichannel, a nie jednorazowy test nowej platformy. W szczególnie dobrej sytuacji mogą być marki z kategorii beauty, fashion, home, lifestyle, akcesoria, FMCG oraz produkty, które da się szybko pokazać, wyjaśnić lub zademonstrować w krótkim formacie wideo.