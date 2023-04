Vokato od września 2020 r. współpracuje z #GameChangers Harbingers

Planując wspólne działania na miesiące wakacyjne 2022 roku, krakowska agencja skupiła się na dwóch kluczowych wskaźnikach. Pierwszym z nich było uzyskanie przychodów na poziomie 150% w porównaniu do roku ubiegłego, a drugim osiągnięcie ROAS na poziomie minimum 700%.

Biorąc pod uwagę wyzwania, jakimi były silna konkurencja oraz trudna sytuacja gospodarcza, tj. zwiększający się poziom inflacji, wrastające ceny produktów oraz kryzys gospodarzy, zespół #GameChangers stawił im czoła. Dzięki odpowiednio podjętym działaniom, które miały na celu budowanie solidnego wizerunku marki Vokato, udało spełnić się założone cele. W ramach zaproponowanych rozwiązań krakowska agencja postawiła na szeroką weryfikację działań konkurencji, precyzyjne targetowanie reklam do wcześniej przygotowanych grup odbiorców oraz wykorzystanie kanałów na platformach Facebook, Instagram oraz Pinterest.



Docelowe założenia zostały przekroczone, a osiągnięte wyniki wpływają na wysoki poziom satysfakcji ze współpracy z obydwu stron. Vokato osiągnęło przychód w miesiącach wakacyjnych na poziomie średnio 165% względem przychodów z poprzedniego roku, a średni ROAS wyniósł w tym samym okresie 1025%.



Moja opinia na temat współpracy Vokato z agencją Harbingers jest bardzo pozytywna. Biorąc pod uwagę niesprzyjające okoliczności w kraju i na świecie, trzeba przyznać, że KPI były ambitne, ale agencja zdołała je zrealizować dzięki odpowiednio przygotowanym i wdrożonym działaniom. Weryfikacja działań konkurencji, precyzyjne targetowanie reklam do określonych grup odbiorców oraz wykorzystanie kanałów na platformach Facebook, Instagram i Pinterest okazały się skutecznymi narzędziami w budowaniu solidnego wizerunku marki Vokato.

Osoby odpowiedzialne za kampanię ze strony agencji wykazały się wysoką wiedzą i umiejętnościami w dziedzinie marketingu. Osiągnięte wyniki, tj. przychód na średnim poziomie 165% w porównaniu do roku poprzedniego i ROAS na poziomie 1025% w strategicznym czasie, przekroczyły oczekiwania i są powodem do zadowolenia ze strony Vokato.

Planowane dalsze działania mające na celu umacnianie pozycji marki Vokato są dowodem na to, że agencja Harbingers nie poprzestaje na dotychczasowych osiągnięciach i dąży do ciągłego doskonalenia swoich działań. Współpraca z tą agencją jest bardzo owocna dla Vokato i z pewnością poleciłbym ją innym firmom, poszukującym skutecznych rozwiązań w dziedzinie marketingu. [Sebastian Kunikowski, E-commerce Manager]



Zespół #GameChangers nie poprzestaje na laurach. Wraz z Vokato planowane są dalsze kroki, które mają na celu umacnianie siły brandu, aby vokato.com było niezmiennie kojarzone z meblami nowoczesnymi i komfortowymi.