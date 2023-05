Cztery lata współpracy Puder i Krem z #GameChangers Harbingers

Wspólne działania obejmujące współprace z zakresu SEO, SEM oraz Content Marketingu realizowane są dla Partnera z branży Beauty na najwyższym poziomie. To właśnie dzięki nim Puder i Krem osiąga zaplanowane cele oraz realizuje swoje założenia rok do roku. Długoletnia współpraca z zespołem #GameChangers przynosi nie tylko satysfakcję ze wspólnych działań, ale także zaufanie i większe rozumienie biznesu.

Agencja Harbingers to zespół ekspertów, którzy naprawdę rozumieją naszą branżę i wiedzą, jak dotrzeć do naszej grupy docelowej. Ich kreatywne rozwiązania i skuteczne strategie marketingowe przyczyniły się do wzrostu naszej widoczności. [Wojciech Juszczak, E-commerce Manager]

Plany i oczekiwania dwóch stron na najbliższy czas to dalsza skuteczna praca nad utrzymaniem intensywnej dynamiki wzrostu ruchu w serwisie, a także utrzymanie ROAS na poziomie min. 1000%. Działając zgodnie z misją Harbingers „Poprzez rozwój dać spełnienie”, krakowska agencja wie, że kolejne sukcesy to tylko kwestia czasu.