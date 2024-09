Konferencja Digital Gamechangers — Harbingers

Harbingers, agencja digital marketingowa, organizuje konferencję Digital Gamechangers, skierowaną do liderów branży B2B, B2C oraz e-commerce. Wydarzenie to odbędzie się 3 października 2024 roku w Krakowie i będzie doskonałą okazją do poznania najnowszych strategii, narzędzi oraz technologii wspomagających rozwój biznesu i maksymalizację zysków.

Główne tematy konferencji

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji i wziąć udział w panelach dyskusyjnych na temat kluczowych aspektów współczesnego marketingu cyfrowego i e-commerce:

Strategie budowania marki: Omówienie, jak skutecznie budować i zarządzać marką w czasach niepewności rynkowej. Eksperci przedstawią nowoczesne podejście do brandingu, które łączy elementy strategii kreatywnej z danymi i analityką.

Znaczenie danych i analityki w rozwoju biznesu: Prezentacje dotyczące roli danych w podejmowaniu decyzji biznesowych, optymalizacji doświadczeń klientów oraz zwiększaniu efektywności działań marketingowych. Eksperci omówią, jak wykorzystać analitykę do przewidywania popytu i poprawy wyników sprzedaży.

Performance content marketing i skalowanie sprzedaży: Dyskusje na temat tworzenia i zarządzania treściami na dużą skalę, optymalizacji kampanii marketingowych oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi do skalowania sprzedaży. Uczestnicy poznają najlepsze praktyki w zarządzaniu contentem i dowiedzą się, jak zwiększyć zasięg i skuteczność swoich działań.

Technologia AI i automatyzacja: Prezentacje poświęcone zastosowaniu sztucznej inteligencji i automatyzacji w marketingu i sprzedaży. Eksperci omówią, jak te technologie mogą usprawnić procesy w firmie, zwiększyć jej innowacyjność oraz efektywność operacyjną. Będą także poruszone kwestie prawne związane z AI, co pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć, jak bezpiecznie wdrażać te technologie w swoich organizacjach.

Dla kogo jest konferencja Digital Gamechangers?



Dla menedżerów i liderów

Osób odpowiedzialnych za rozwój i skalowanie biznesu online i offline, które chcą zdobyć wiedzę na temat wykorzystania danych, analityki oraz nowych technologii do poprawy efektywności i zwiększenia przychodów.

Dla specjalistów performance i brandingu:

Profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w budowaniu świadomości marki, optymalizacji kampanii reklamowych oraz wykorzystaniu AI i automatyzacji w codziennych działaniach marketingowych.

Dla właścicieli firm i dyrektorów

Kadry zarządzającej - B2B, B2C, ecommerce, która szuka praktycznych strategii i narzędzi do zwiększenia widoczności online, zwiększenia przychodów, poprawy konwersji oraz efektywnego zarządzania content marketingiem na dużą skalę.

Dlaczego warto wziąć udział?

Konferencja „Digital Gamechangers” to unikalna okazja, by zyskać wgląd w najnowsze trendy i innowacje w e-commerce i marketingu cyfrowym. Uczestnicy będą mogli nie tylko zdobyć wiedzę na temat efektywnego zarządzania marką i optymalizacji działań marketingowych, lecz także nawiązać cenne kontakty z liderami branży. To wydarzenie, które może znacząco przyczynić się do rozwoju Twojego biznesu, oferując praktyczne wskazówki oraz inspiracje do wdrożenia w codziennej działalności.

Zapraszamy do rejestracji i udziału w konferencji, która z pewnością stanie się inspirującym i edukacyjnym doświadczeniem.

Link do rejestracji: rejestracja na konferencję