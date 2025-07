Nowości z ekosystemu Google - kluczowe zmiany w strategiach PPC

Trendy rynkowe i zachowania konsumentów

Rynki e-commerce w Polsce rosną w szybkim tempie. Prognozy wskazują na wzrost o 7,2% w 2025 roku, a sprzedaż online wzrosła o 12,4% r/r, przy czym sprzedaż transgraniczna zanotowała jeszcze większy wzrost – o 25,2% r/r. Kluczowym trendem, który wyłania się z analiz, jest rosnąca potrzeba "Value Shopping" – konsumenci stawiają na zakup wartościowych produktów, co ma ogromny wpływ na sposób planowania kampanii marketingowych.

Rewolucyjne narzędzia kreatywne i innowacje w YouTube

Google wprowadza także przełomowe narzędzie – VEO 3, model AI do generowania wideo z tekstu, które pozwala na tworzenie materiałów wideo o jakości niemal kinowej. Jest to przykład jak AI wpływa na rozwój mediów w reklamie, umożliwiając bardziej efektywne tworzenie treści. Z kolei platforma YouTube wprowadza funkcję Open Call w BrandConnect, która umożliwia łatwiejszą współpracę marek z twórcami treści, co znacząco zwiększa zasięg i angażowanie odbiorców.

Ekspertyza w AI jako przewaga konkurencyjna

Z danych Google i Boston Consulting Group wynika, że agencje marketingowe są średnio o 35% bardziej zaawansowane w wykorzystaniu AI w marketingu niż reklamodawcy. Współczesne podejście do marketingu, oparte na AI, daje firmom możliwość szybszej adaptacji do rynku, personalizacji ofert, pomiaru ROI w czasie rzeczywistym i optymalizacji działań reklamowych.

Odpowiadając na pytanie, jaki jest klucz do szybszej adaptacji do wymagań rynku i lepszego ROI w kampaniach PPC – zdecydowanie korzystanie z AI, które obecnie nie jest już opcją, ale koniecznością, żeby zdobyć przewagę rynkową – Borys Marushchak - Performance Marketing Manager w agencji digital marketingowej Harbingers

Wnioski strategiczne

AI staje się fundamentem skutecznych kampanii PPC. To narzędzie, które pozwala nie tylko na optymalizację działań w czasie rzeczywistym, lecz także na personalizację ofert i lepsze dopasowanie treści do potrzeb konsumentów. Firmy, które zainwestują w AI, zyskają przewagę konkurencyjną, zwiększą efektywność swoich kampanii i przyspieszą adaptację do ciągle zmieniającego się rynku.

