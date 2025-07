Zooclick i Harbingers rozpoczynają współpracę. Wspólna misja — kompleksowe wsparcie dla opiekunów zwierząt

Wspólne działania obejmą wszystkie kluczowe obszary: SEO, SEM, content marketing, marketing automation i analitykę. Celem partnerstwa jest umocnienie pozycji marki i budowa silnej roli eksperta w obszarze zdrowia oraz żywienia zwierząt. Plan działań zakłada połączenie technologii, danych i kreatywności – od technicznego SEO, przez precyzyjne kampanie PPC, aż po wartościowy content i automatyzację komunikacji. Wszystko po to, by Zooclick był nie tylko miejscem zakupów, ale także zaufanym źródłem wiedzy i realnym wsparciem dla właścicieli pupili. To kompleksowe podejście ma pomóc opiekunom podejmować lepsze decyzje, świadome, oparte na wiedzy i doświadczeniu specjalistów.

Dawid Małkowski, Senior New Business Developer w Harbingers, mówi: – Zooclick to nie tylko e-commerce. To projekt, który może realnie zmienić sposób, w jaki myślimy o opiece nad zwierzętami. Już od pierwszych rozmów było jasne, że kluczem będzie synergia technologii, danych, contentu i reklamy. Dlatego działamy kompleksowo, by pomóc marce wejść na zupełnie nowy poziom i zostać liderem kategorii.

Michał Koszczuk, Dyrektor Sprzedaży w Zooclick, dodaje: – Wierzymy, że największa siła tkwi w mądrych połączeniach wiedzy, doświadczeń i kanałów komunikacji. Partnerstwo z Harbingers to dla nas ważny krok na drodze do stworzenia miejsca, które naprawdę wspiera opiekunów zwierząt. Cieszymy się, że możemy działać z Partnerem, który naprawdę rozumie naszą wizję.