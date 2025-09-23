Prelegenci na konferencji AI-Driven Marketing 2025
Sztuczna inteligencja przestała być wizją przyszłości – stała się codziennością, która rewolucjonizuje strategie marketingowe, rozwój sprzedaży i budowanie przewagi konkurencyjnej. Już 23 października 2025 roku w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie odbędzie się konferencja AI-Driven Marketing, skierowana wyłącznie do właścicieli firm B2B, sklepów internetowych oraz dyrektorów i managerów odpowiedzialnych za marketing i sprzedaż.
2025-09-23, 12:16

Agenda i tematy przewodnie:

  • Automatyzacja procesów marketingowych i sprzedażowych – narzędzia, które oszczędzają czas i zwiększają skuteczność.
  • AI w SEO i content marketingu – inteligentne treści przyciągające klientów i wspierające sprzedaż.
  • Strategie skalowania biznesu – sprawdzone metody i case studies.
  • Budowanie przewagi rynkowej dzięki AI – praktyczne wskazówki wdrożeniowe do codziennych działań.

W gronie prelegentów m.in.:

  • Patrycja Haremska – Export Marketing Manager w Krispol
  • Tomasz Osman – Prezes Zarządu (CEO) w SAVICKI
  • Miłosz Sokół – Digital & e-Commerce Solutions Director w Medicover
  • Paweł Rybak – CEO w FOTC, Lauren Coster, Tautai
  • Bartosz Jurga – Founder w Kiszone Specjały
  • Michał Iwan – CMO w Runmageddon
  • Bartosz Puhacz – CSO w PRAVNA GROUP
  • Borys Skraba – CCO Strix Group
  • Dagmara Plata-Alf – President of The Marketing and Digital Transformation Council, Kozminsky University
  • Marta Kopeć – Partner Zarządzający, Kancelaria Kopeć & Zaborowski
  • Marlena Wieteska – Właścicielka Sztuka Pracy, wykładowca wizytujący, ekspert

Dla kogo?

  • Właścicieli firm i e-commerce, którzy chcą rozwijać biznesy dzięki AI i skalowalnym rozwiązaniom.
  • Dyrektorów i managerów i ekspertów marketingu/e-commerce poszukujących narzędzi do automatyzacji, optymalizacji działań i zwiększania sprzedaży.

Dlaczego warto?

Konferencja AI-Driven Marketing 2025 to unikalna okazja do zdobycia wiedzy od praktyków, którzy realnie wdrażają AI w biznesie. To również przestrzeń do wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami i liderami branży.

Po części merytorycznej uczestników czeka afterparty. Organizatorzy stawiają na merytoryczną wartość wydarzenia, a liczba miejsc jest ograniczona.

Miejsce i data: 23 października 2025, godz. 9:00–17:00, Multikino Złote Tarasy, Warszawa.

Więcej informacji i rejestracja: konferencja.harbingers.io/2025



