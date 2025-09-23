Prelegenci na konferencji AI-Driven Marketing 2025

Agenda i tematy przewodnie:

Automatyzacja procesów marketingowych i sprzedażowych – narzędzia, które oszczędzają czas i zwiększają skuteczność.

AI w SEO i content marketingu – inteligentne treści przyciągające klientów i wspierające sprzedaż.

Strategie skalowania biznesu – sprawdzone metody i case studies.

Budowanie przewagi rynkowej dzięki AI – praktyczne wskazówki wdrożeniowe do codziennych działań.





W gronie prelegentów m.in.:

Patrycja Haremska – Export Marketing Manager w Krispol

Tomasz Osman – Prezes Zarządu (CEO) w SAVICKI

Miłosz Sokół – Digital & e-Commerce Solutions Director w Medicover

Paweł Rybak – CEO w FOTC, Lauren Coster, Tautai

Bartosz Jurga – Founder w Kiszone Specjały

Michał Iwan – CMO w Runmageddon

Bartosz Puhacz – CSO w PRAVNA GROUP

Borys Skraba – CCO Strix Group

Dagmara Plata-Alf – President of The Marketing and Digital Transformation Council, Kozminsky University

Marta Kopeć – Partner Zarządzający, Kancelaria Kopeć & Zaborowski

Marlena Wieteska – Właścicielka Sztuka Pracy, wykładowca wizytujący, ekspert





Dla kogo?

Właścicieli firm i e-commerce, którzy chcą rozwijać biznesy dzięki AI i skalowalnym rozwiązaniom.

Dyrektorów i managerów i ekspertów marketingu/e-commerce poszukujących narzędzi do automatyzacji, optymalizacji działań i zwiększania sprzedaży.





Dlaczego warto?

Konferencja AI-Driven Marketing 2025 to unikalna okazja do zdobycia wiedzy od praktyków, którzy realnie wdrażają AI w biznesie. To również przestrzeń do wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami i liderami branży.

Po części merytorycznej uczestników czeka afterparty. Organizatorzy stawiają na merytoryczną wartość wydarzenia, a liczba miejsc jest ograniczona.

Miejsce i data: 23 października 2025, godz. 9:00–17:00, Multikino Złote Tarasy, Warszawa.

Więcej informacji i rejestracja: konferencja.harbingers.io/2025





