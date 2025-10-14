Konferencja AI-Driven Marketing — nowi prelegenci!
23 października w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie odbędzie się AI-Driven Marketing 2025 – konferencja, która połączy świat marketingu, danych i sztucznej inteligencji. Do grona ekspertów dołączyli właśnie nowi prelegenci, którzy na co dzień kształtują strategie największych marek w Polsce.
2025-10-14, 11:01

Do prelegentów dołączają:

  • Daniel Ładno – L’Oréal,
  • Kamil Rentflejsz – L’Oréal,
  • Marcin Nawrocki – LINK4,
  • Wojciech Meler – Wakacje.pl,
  • Przemek Orlikowski – Man Digital.

Uzupełnią imponujące grono liderów, które tworzą m.in. Patrycja Haremska (Krispol), Tomasz Osman (SAVICKI), Michał Iwan (Runmageddon), Miłosz Sokół (Medicover), Dagmara Plata-Alf (Uniwersytet Koźmiński) i wielu innych ekspertów marketingu i nowych technologii.

AI-Driven Marketing 2025 to spotkanie praktyków, którzy pokażą, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do zwiększania efektywności kampanii, automatyzacji procesów i budowania przewagi konkurencyjnej. Czekają Cię konkretne case studies, sesje networkingowe i rozmowy z liderami rynku.

Szczegóły wydarzenia

  • Data: 23 października 2025
  • Miejsce: Multikino Złote Tarasy, Warszawa
  • Więcej informacji i rejestracja: https://konferencja.harbingers.io/2025

