Adobe przejmuje Semrush – nowy etap walki o widoczność marek w generatywnych wyszukiwarkach

Według Adobe, po integracji oba podmioty dostarczą marketerom pełny obraz widoczności marki, w wyszukiwarkach, na własnych kanałach, w social mediach, w LLM-ach oraz w szerokim ekosystemie internetu. Adobe podkreśla, że jest to odpowiedź na zmianę zachowań konsumentów, którzy coraz częściej informacje i rekomendacje zdobywają poprzez modele generatywne, takie jak ChatGPT czy Gemini.

Anil Chakravarthy, President Digital Experience Business w Adobe, zwraca uwagę, że marki, które nie adaptują się do nowych zachowań użytkowników, ryzykują utratę widoczności, skomentował to:



Widoczność marki jest przeobrażana przez generatywną AI, a marki, które nie wykorzystają tej szansy, ryzykują utratę znaczenia i przychodów. Razem z Semrush odblokowujemy GEO jako nowy kanał wzrostu obok SEO, zapewniając większą widoczność, zaangażowanie klientów i konwersje w całym ekosystemie.

Najświeższe dane Adobe Analytics pokazują, że ruch z platform generatywnych na amerykańskie strony retail zwiększył się o 1200% r/r, co potwierdza rosnącą rolę GEO jako strategicznego kanału widoczności dla marek .

Semrush odnotował 33% wzrost ARR w segmencie enterprise i współpracuje m.in. z Amazonem, TikTokiem oraz JPMorganChase. Adobe podkreśla, że to połączenie pozwoli markom skuteczniej rozumieć, jak są prezentowane w wynikach generatywnych, tradycyjnych oraz na własnych kanałach cyfrowych .

Takie przejęcie to duża zmiana w świecie narzędzi dla marketerów. Dodanie rozwiązań SEO i zarządzania widocznością marki do pakietu Adobe to mocny sygnał, że zarówno SEO, jak i widoczność w kontekście chatbotów są dziś istotne dla wielu firm. Oczywiście nie bez powodu, zmienia się punkt startowy użytkownika, coraz częściej zaczyna się on od ChatGPT czy innych rozwiązań generatywnej AI, zamiast klasycznego wyszukiwania w Google Search. GEO przestało być tylko ciekawostką, a staje się nowym obowiązkowym obszarem dla marketerów, fuzja ta jest świetnym przykładem tego trendu. Połączenie Adobe i Semrush daje realną szansę wielu marketerom na dostęp do kluczowych danych o ich marce w ramach jednego ekosystemu i tym samym zwiększa ich świadomość. To z kolei duża szansa dla firm, które zajmują się obszarem SEO/GEO.

– komentuje Piotr Michalak, Head of SEO & GA, Harbingers

Transakcja została zatwierdzona przez zarządy obu spółek i oczekuje na zgody regulacyjne oraz decyzję akcjonariuszy Semrush. Ponad 75% udziałowców już zadeklarowało poparcie dla przejęcia.

Źródło: Adobe to Acquire Semrush https://news.adobe.com/news/2025/11/adobe-to-acquire-semrush