Harbingers rozpoczyna strategiczną współpracę z kancelarią prawną GWP
Agencja digital marketingowa Harbingers rozpoczyna współpracę z kancelarią GWP, specjalizującą się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. GWP jest kancelarią prawną z 12-letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku, skupiającą w swoim zespole już ponad 50 ekspertów – adwokatów, radców prawnych, prawników.
2025-11-20, 12:38

Kancelaria GWP jest obecnie w trakcie transformacji marki, obejmującej m.in. proces rebrandingu. Harbingers wspierać będzie GWP w działaniach marketingowych: od strategii SEO i kampanii płatnych (performance), po wdrożenie narzędzi analitycznych oraz rozwój treści. Celem działań jest zwiększenie widoczności marki w sieci, skuteczniejsze docieranie do klientów i wsparcie cyfrowego wzrostu. 

–  Kancelaria GWP to zespół, który łączy najwyższe standardy obsługi prawnej z dużą otwartością na technologie i digital. Naszym zadaniem jest pomóc im zwiększyć widoczność i przełożyć ich codzienną pracę na jeszcze lepsze wyniki biznesowe. Cieszymy się, że będziemy mogli towarzyszyć GWP w tej drodze od strategii SEO, przez wdrożenie i kampanie, aż po produkcję video i działania AI-owe – mówi Dawid Małkowski, Senior New Business Developer w Harbingers.

Współpraca z Harbingers to dla nas ważny krok. Szukaliśmy partnera, który dobrze rozumie branżę prawną i pomoże nam komunikować się z klientami w prosty oraz skuteczny sposób – podkreśla Adam Wielgosz, Partner Zarządzający w kancelarii GWP i dodaje – Chcemy działać i mówić o prawie inaczej, prościej  – udowadniać, że prawo i prawnika da się zrozumieć. Zależy nam na tym, aby klienci widzieli w nas nowoczesną kancelarię prawną dla biznesu – partnera, który towarzyszy im w kluczowych momentach prowadzenia firmy: w fazie rozwoju, ekspansji, reorganizacji, kryzysu czy sukcesji. A w naszych prawnikach – ludzi, którzy potrafią słuchać i rozumieją potrzeby biznesu. Pragniemy, aby nasi klienci odbierali nas jako opiekunów, towarzyszy w biznesie – ludzi, którzy zapewniają im poczucie bezpieczeństwa, komfortu i spokoju w ciągle zmieniającym się i coraz bardziej wymagającym otoczeniu biznesowym




