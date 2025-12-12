Google rozpoczęło grudniową aktualizację algorytmu. Zmiany w wynikach mogą potrwać do 3 tygodni

Jak wynika z informacji opublikowanych w oficjalnym Google Search Status Dashboard, jest to klasyczny core update – bez wskazania jednego konkretnego obszaru (np. linków czy systemu Helpful Content). Google podkreśla, że tego typu aktualizacje dotyczą całościowej oceny jakości treści i ich dopasowania do intencji użytkowników.

Gdzie śledzić oficjalne informacje

Szczegóły techniczne aktualizacji są publikowane w sekcji Incident affecting Ranking -December 2025 core update w Google Search Status Dashboard. Dodatkowe komentarze i wyjaśnienia pojawiają się zazwyczaj na:

Google Search Central Blog: https://status.search.google.com/incidents/DsirqJ1gpPRgVQeccPRv

profilu @searchliaison w serwisie X, prowadzonym przez Danny’ego Sullivana.





Jakub Kękuś SEO Team Leader w Harbingers komentuje — December Core Update to kolejna przypominajka od Google, że algorytmy coraz lepiej oceniają realną wartość treści dla użytkownika. W pierwszych dniach nie warto podejmować nerwowych działań – spadki i wzrosty mogą być tymczasowe. Zamiast tego rekomenduję dokładne monitorowanie danych w Google Search Console i GA4 oraz analizę, które typy podstron reagują na update najsilniej. Core update’y nie ‘karzą’ za jeden błąd – one przetasowują wyniki w oparciu o ogólną jakość serwisu.

Na co zwrócić uwagę w trakcie rollout’u?

Eksperci SEO rekomendują, aby w trakcie trwania aktualizacji:

monitorować widoczność i kliknięcia z organicznych wyników wyszukiwania (szczególnie dla fraz money i brandowych),

unikać gwałtownych zmian „pod algorytm” w pierwszych dniach update’u,

skupić się na E-E-A-T, kompletności treści, aktualności informacji oraz eliminacji stron o niskiej wartości ( thin content ).





Google konsekwentnie podkreśla, że długofalowo wygrywają serwisy, które tworzą treści pomocne, eksperckie i realnie odpowiadające na potrzeby użytkowników – i to właśnie ten kierunek ponownie wzmacnia December 2025 Core Update.



Źródła:

https://status.search.google.com/incidents/DsirqJ1gpPRgVQeccPRv