5 lat współpracy LINK4 i Harbingers. SEO w ubezpieczeniach wchodzi w erę AI

Efektem jest kompleksowa obecność LINK4 w wyszukiwarce Google oraz adaptacja strategii SEO do nowych realiów związanych z AI Overviews i modelami językowymi (LLM).

Współpraca rozpoczęła się pod koniec 2020 roku. Celem było zbudowanie skalowalnej widoczności organicznej dla kluczowych produktów ubezpieczeniowych. W praktyce obejmowało to:

rozwój edukacyjnych content hubów,

pokrycie fraz generycznych i long-tail,

optymalizację konwersji.

Model ten pozwolił LINK4 być obecnym na każdym etapie ścieżki klienta od rozeznania w temacie, przez analizę ofert, po gotowość do zakupu polisy. Ostatnie miesiące to intensywna adaptacja strategii do zmieniającego się ekosystemu wyszukiwarek. LINK4 i Harbingers koncentrują się m.in. na:

AI Overviews (SGE) — optymalizacji treści pod podsumowania generowane przez sztuczną inteligencję,

widoczności w LLM — budowaniu autorytetu marki w odpowiedziach dużych modeli językowych.

Nasza relacja z LINK4 to więcej niż współpraca klient–agencja. To partnerskie podejście, które pozwala testować nowatorskie rozwiązania i szybciej reagować na zmiany w wyszukiwarkach. Połączenie zaufania, przepływu wiedzy oraz konsekwentnego działania sprawia, że osiągamy założone KPI i wyprzedzamy rynek — mówi Barbara Stachnik, Head of Key Clients w Harbingers.

W LINK4 od lat inwestujemy w kanał organiczny, bo widzimy, jak kluczowa jest edukacja klientów. Wchodzimy teraz w nowy etap — SEO w obszarze AI. To dla nas naturalny kierunek, który wspiera misję uproszczania ubezpieczeń i dostarczania rzetelnych informacji tam, gdzie szuka ich użytkownik.— komentuje Marcin Nawrocki, Kierownik Departamentu Sprzedaży E-Commerce w LINK4.

Wybrane fakty o współpracy LINK4 × Harbingers

Start: Q4 2020,

Zakres: SEO + Content Marketing + optymalizacja AI Overviews,

Obszar: ubezpieczenia direct,

Cel to zwiększenie widoczności organicznej i efektywności treści na całej ścieżce zakupowej.





