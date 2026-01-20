5 lat współpracy LINK4 i Harbingers. SEO w ubezpieczeniach wchodzi w erę AI
Branża ubezpieczeniowa od kilku lat intensywnie walczy o widoczność w wyszukiwarkach, a 2025 rok dodatkowo przyspieszył transformację za sprawą AI. Na tym tle trwa już pięć lat współpracy pomiędzy LINK4, jednym z liderów rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, oraz Harbingers, agencją digital marketingową.
Efektem jest kompleksowa obecność LINK4 w wyszukiwarce Google oraz adaptacja strategii SEO do nowych realiów związanych z AI Overviews i modelami językowymi (LLM).

Współpraca  rozpoczęła się pod koniec 2020 roku. Celem było zbudowanie skalowalnej widoczności organicznej dla kluczowych produktów ubezpieczeniowych. W praktyce obejmowało to:

  • rozwój edukacyjnych content hubów,
  • pokrycie fraz generycznych i long-tail,
  • optymalizację konwersji.

Model ten pozwolił LINK4 być obecnym na każdym etapie ścieżki klienta od rozeznania w temacie, przez analizę ofert, po gotowość do zakupu polisy. Ostatnie miesiące to intensywna adaptacja strategii do zmieniającego się ekosystemu wyszukiwarek. LINK4 i Harbingers koncentrują się m.in. na:

  • AI Overviews (SGE) — optymalizacji treści pod podsumowania generowane przez sztuczną inteligencję,
  • widoczności w LLM — budowaniu autorytetu marki w odpowiedziach dużych modeli językowych.

Nasza relacja z LINK4 to więcej niż współpraca klient–agencja. To partnerskie podejście, które pozwala testować nowatorskie rozwiązania i szybciej reagować na zmiany w wyszukiwarkach. Połączenie zaufania, przepływu wiedzy oraz konsekwentnego działania sprawia, że osiągamy założone KPI i wyprzedzamy rynek — mówi Barbara Stachnik, Head of Key Clients w Harbingers.

W LINK4 od lat inwestujemy w kanał organiczny, bo widzimy, jak kluczowa jest edukacja klientów. Wchodzimy teraz w nowy etap — SEO w obszarze AI. To dla nas naturalny kierunek, który wspiera misję uproszczania ubezpieczeń i dostarczania rzetelnych informacji tam, gdzie szuka ich użytkownik.— komentuje Marcin Nawrocki, Kierownik Departamentu Sprzedaży E-Commerce w LINK4.

Wybrane fakty o współpracy LINK4 × Harbingers

  • Start: Q4 2020,
  • Zakres: SEO + Content Marketing + optymalizacja AI Overviews,
  • Obszar: ubezpieczenia direct,
  • Cel to zwiększenie widoczności organicznej i efektywności treści na całej ścieżce zakupowej.



